El presidente Javier Milei llegó a un acuerdo comercial con su par de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene como objetivo la baja de aranceles en el marco de las nuevas cargas que impone el país norteamericano a los productos importados .

En ese contexto, la Casa Blanca respondió con un conjunto de exigencias que incluyeron la lucha contra “los productos falsificados” y, en particular, se instó a “tomar acciones” contra las zonas donde se venden estas mercaderías como el barrio de Once en Capital Federal y el mercado de La Salada en la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál fue la exigencia de Estados Unidos sobre los productos ilegales?

El Gobierno norteamericano destacó que Argentina “ tomó acciones contra un importante y notorio mercado de productos falsificados ” y por eso, además de la buena relación político-comercial de ambos mandatarios, las cargas que recaen sobre los insumos argentinos son bajas .

Sin embargo, la exigencia de Estados Unidos a las autoridades locales fue que debe “mejorar la fiscalización” sobre algunas zonas. Este reclamo se reiteró en el acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos en el capítulo central sobre Propiedad Intelectual, que apunta directamente a los grandes centros de venta de mercadería falsificada como La Salada .

Los requisitos judiciales aplican para los tres establecimientos de La Salada. (Fuente: Archivo).

Como parte del pacto, el gobierno de Javier Milei se comprometió a “ continuar mejorando la fiscalización contra bienes falsificados y pirateados , donde incluyó el ambiente online (las plataformas de venta digital)”.

La Casa Blanca destacó en su comunicado que “Argentina ha tomado acción contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados”.

Por otro lado, las autoridades nacionales se comprometieron a “abordar desafíos estructurales” citados por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., como los criterios de registro y el retraso en la aprobación de patentes (“patent backlog”).

Acuerdo comercial: los otros pedidos de Estados Unidos

Según el reciente “ Informe Nacional de Estimación de Comercio Exterior de 2025 ”, Washington puntualizó distintos aspectos que consideraba problemáticos en su relación comercial con Argentina y en abril de este año enunció algunos puntos a mejorar: