El acuerdo comercial con EE.UU. ya está listo: ¿por qué se demora "la buena noticia"?
El entendimiento entre el gobierno de Trump y el de Milei ya pasó todos los filtros. En el Gobierno hay ansiedad. Qué escenario político falta y cómo el triunfo electoral del oficialismo perjudicó indirectamente el anuncio.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 12 de noviembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.