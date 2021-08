Santilli y Pichetto: "Los impuestos en la Provincia asfixian a las Pymes y comerciantes que generan empleo"

El precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli estuvo este martes por la tarde en Lomas de Zamora junto a Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Viñuales y a la primer candidata a concejal, Cecilia Gómez. Los referentes de Juntos destacaron que las preocupaciones más importantes de la zona son la falta de trabajo, la carga impositiva sobre "aquellos que generan empleo" y la inseguridad junto al crecimiento del narcotráfico.

" El enemigo es el narcotráfico, el delincuente, el enemigo es la pobreza, el enemigo es la falta de trabajo . El resto es un adversario y hay que ganarle con ideas. Eso es lo que hacemos todos los días con Miguel. Lo que hemos aprendido a hacer en nuestras vidas. Para mí es inaceptable la campaña negativa", dijo Santilli ante los vecinos y agregó: "Vengo a trabajar. A comprometerme y abordar los temas, afrontarlos y resolverlos. La seguridad, el trabajo genuino, y la educación, que es el futuro de nuestros hijos. Eso representamos con este equipo".

"Para nosotros el empleo joven es central y lo hablábamos con Miguel hace un rato. Nosotros tenemos que generar trabajo, descontemos esa carga impositiva que tienen la Pymes y los comerciantes para tomar empleados y hagamos que genere trabajo para reconvertir los planes sociales en trabajo genuino", completó Diego "El Colo" Santilli.

Mientras tanto, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, consideró: "Me parece importante apuntar a un tema que lo hemos escuchado de todos los comerciantes, que es que el costo del impuesto de seguridad e higiene uno de los más caros del país y de la provincia de Buenos Aires . Este elemento tiene que estar en el corazón del debate porque hay que tener modelos que permitan menores impuestos a los comerciantes, a los que generan empleo. Así que si lo comparamos con lo que cobra Lanús u otros municipios que están gobernados por el Pro, me parece que hay una notable diferencia en orden a lo que se cobra aquí en Lomas de Zamora".

Y además agregó: "Hay que estar con la gente. Me parece que lo que está haciendo Diego es muy importante. Recorrer los distritos, estar en contacto con las realidades económicas sociales, y también ustedes como articuladores de la comunicación social, me parece muy importante dar testimonio. Es la única manera de encarar este proceso político, con las limitaciones precisamente que tiene esta pandemia que todavía no termina".

Para finalizar, el referente lomense Guillermo Viñuales afirmó: "Lo que nosotros observamos son dos cosas. Una gran decepción de la gente con Alberto, con el proyecto que presentó. Hay muchísimos otros peronistas que no se sienten representados por el Frente de Todos y creo que lo vamos a acreditar en las urnas, y sobre todo en la zona de Cuartel Noveno. No es sencillo, pero la Cámpora no es el peronismo, y eso nosotros se lo vamos a explicar a mucha gente".