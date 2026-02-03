La senadora Patricia Bullrich firmó esta tarde el pedido de sesión para el próximo miércoles 11 de febrero para tratar la reforma laboral, tras una reunión con jefes de bloque de la Cámara alta. “Creemos que tenemos los votos”, afirmó ante la prensa acreditada a la salida del encuentro.

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó la jefe de bloque de LLA.

Tal como adelantó El Cronista, el encuentro se llevó a cabo en el despacho radical en presencia de los representantes de los bloques aliados, como el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Ávila, el correntino “Camau” Espínola, la chubutense Edith Terenzi, el cordobés Luis Juez, el radical Eduardo Vischi, y el amarillo Martín Goerling.

Según declararon a la prensa, el el 95% de la reforma ya está acordada. “Pudimos lograr un entendimiento, quedan por cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto que se está arribando”, declaró el jefe de bloque de la UCR.

El senador nacional por Corrientes y jefe de bloque radical, Eduardo Vischi.

Las negociaciones aún son herméticas y la exministra de Seguridad aclaró que las modificaciones que acordaron para el proyecto se conocerán “recién en el recinto”.

Los senadores aún aguardan esperanza de que el tema fiscal, con el foco en la baja de Ganancias y el consecuente reclamo por la caída de la coparticipación, se defina en los próximos días. El Cronista supo que el ministerio de Economía definió no cambiar ni un apéndice del capítulo fiscal , aunque tenga riesgo de caerse, pero que buscan compensar a los gobernadores con medidas paralelas.

“Hasta ahora estamos en dudas, es uno de los temas que nos preocupan porque en definitiva tiene que ver con previsiones para las provincias, pero por lo menos lo estamos limando: tenemos algunas alternativas y depende de las últimas reuniones que vamos a tener”, contó uno de los presentes.

Lo que sí pareciera haber predisposición del Gobierno para cambiar es lo relativo al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Hubo buena recepción”, definieron desde el radicalismo, el principal sector que cuestionaba la implementación del fondo de cese que se propone como ahorro para cubrir una parte de las indemnizaciones.

Este miércoles se volverá a reunir la Mesa Política Nacional por la mañana para delinear el texto final, mientras ultiman el detalle con los gobernadores. En el medio los mandatarios más cercanos al oficialismo prescindirán de la reunión convocada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para no empantanar esas conversaciones. En cambio, de la cumbre de gobernadores participarán los representantes más críticos.

“Nosotros hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo porque pensamos que es mejor así, que de alguna manera la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no generar confusiones. La ley se va a conocer el día que la estemos discutiendo”, dijo en ese sentido la exfuncionaria.

Esperan que, con las definiciones bajo el brazo, la próxima semana se vuelvan a reunir los aliados, probablemente el día antes de la sesión, para tener preparado el texto final que arribará al recinto. La senadora en ese sentido aclaró que la idea es que no haya “modificaciones extra” antes de la votación, a último minuto. “El martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”, dijo.