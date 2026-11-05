En esta noticia La proyección de Caputo para ganar las elecciones

El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia política con el foco puesto en las elecciones de 2027. Mientras la agenda global estuvo marcada por los recientes comicios en Brasil y Estados Unidos , el oficialismo analiza el nuevo escenario electoral a partir de estos resultados y su impacto.

En este sentido, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó una reflexión sobre la dinámica que dominó las urnas. Sin embargo, el funcionario no se limitó al contexto local y extendió su visión a un fenómeno global. Así, el estratega libertario definió la clave para la contienda que tendrá el oficialismo en el próximo año .

La proyección de Caputo para ganar las elecciones

En primer lugar, el asesor presidencial se refirió a la percepción actual de los ciudadanos respecto de los dirigentes políticos. En esta línea, remarcó que “ la sociedad ya se dio cuenta ” y que “ el velo se corrió ”, en referencia a que nadie se puede dar por ganador ni basarse en encuestas.

Además, el joven dirigente advirtió que esta realidad “ aplica a cualquier parte del planeta en donde los políticos requieran del voto popular ” y tomó como base los resultados de las elecciones en Estados Unidos y Brasil donde perdieron los principales socios del oficialismo, los frentes de Trump y Bolsonaro.

El posteo de Caputo sobre las elecciones. Redes sociales

A su vez, el estratega de la Casa Rosada dejó una sentencia certera que explica el método con el que pretenden encarar las contiendas electorales. Según Caputo, “ para ganar elecciones hay que asumir que están perdidas de inicio ”. Luego, concluyó su planteo al asegurar de forma tajante que “lo contrario no funciona”.

El posteo asesor presidencial buscan reafirmar la postura del espacio oficialista de cara a las elecciones y en particular, también apunta al armado de los frentes opositores. Al mismo tiempo, el mensaje funciona como una advertencia hacia la misma interna liberal y los eventuales candidatos.