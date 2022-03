Rusia quiere vender gas licuado a la Argentina en medio de la guerra con Ucrania

Rusia quiere venderle Gas Natural Licuado (GNL) a la Argentina para reemplazar la demanda perdida por las sanciones de Europa y Estados Unidos en respuesta a la invasión de Ucrania.

La petrolera rusa Gazprom envió este martes 29 una oferta a la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa), que licitaba un segundo bloque de importaciones de gas para el invierno.

La petrolera rusa Gazprom busca vender gas a la Argentina. Fuente: canal de IEASA en YouTube

Según pudo corroborar El Cronista en base a la transmisión pública de la propia IEASA en su canal de YouTube, Gazprom compite con otras petroleras y traders como Trafigura, Vitol, Naturgy, Shell y BP.

La oferta de la petrolera de Rusia no fue conveniente en términos económicos para la Argentina . En las últimas horas, la ex Enarsa adjudicó ocho cargamentos de gas licuado, comentaron fuentes del sector a este diario.

Los precios rondaron los 40 dólares por millón de BTU, que quintuplicarían el promedio total de 2021 (u$s 8,33). La banda va de u$s 35 a u$s 45 y los 8 barcos costarán más de 750 millones de dólares en total .

La licitación se dio en un contexto en el que el Gobierno ya reconoce que faltará gas natural para las industrias, lo que puede redundar en una nueva crisis económica.

En todo el invierno, la Argentina necesitará unos 70 barcos con gas licuado, pero en la industria especulan que habrá disponibilidad física para 30 o 35 cargamentos, ya que el mundo desviará ofertas hacia países donde paguen mejor.