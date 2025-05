Le apunta a Jorge Macri y rechaza la "motosierra" de Adorni: "Los vecinos me dicen 'volvé'. Voy a volver"

" Hay mucha gente del PRO que está en la lista conmigo , que me apoya abiertamente y muchos que son funcionarios del Gobierno de la Ciudad que me dicen 'te voy a votar, pero no puedo levantar la perdiz porque me linchan'", dice Horacio Rodriguez Larreta, sentado en una mítica confitería porteña, mientras saluda a la distancia a una persona que le había sonreído. Luego interrumpe la entrevista y se acerca a esa mesa. Cuando vuelva para continuar, un par de minutos después se disculpará y dirá: "Los votos se ganan de a uno".

El exjefe de Gobierno está, por estas horas, en el último tramo de la campaña de campaña para acceder a la Legislatura, un lugar desde el que se propone "ganar tiempo" y adelantar pasos de proyectos ambiciosos que encarará en 2027 cuando le pedirá a los vecinos sus votos para volver a ocupar el lugar que dejó hace un año y medio atrás en -su ahora rival- Jorge Macri.

En diálogo con El Cronista, Rodríguez Larreta afirma haberse sentido agredido por sus excompañeros del PRO, critica sin medias tintas a la gestión actual que conduce los destinos de la Ciudad, pero también se distancia de la "motosierra" que propone el libertario Manuel Adorni y defiende la necesidad de hacer obras públicas de envergadura.

-Se está cerrando una campaña en la que, entre otras cosas, usted logró en parte imponer el debate sobre lo local con aquello del "olor a pis" en la Ciudad

-Es un poco la vida inmediata que la gente tiene alrededor. Eso significa la vereda, la calle, el árbol, la luz, la plaza, la limpieza, el policía de la esquina, lo que lo que te rodea. Y yo sé que mucha gente que vota por eso y te diría toda la gente que vota por eso creía que la Ciudad estaba mejorando . O sea, no hay uno que te vaya a decir que la Ciudad está mejor ahora.

-Se desnacionalizó a pesar de que quizás su candidatura empujó a otros espacios a presentar nombres importantes fuertes.

-No sé si yo los empujé o no, pero sí yo colaboré a generar conciencia de la necesidad de mejorar la ciudad, de discutir eso. Bienvenido.

-Ahora bien, el presidente Javier Milei juega una apuesta fuerte. Acá está cerrando campaña o está haciendo campaña que no hizo, por ejemplo, en Salta. Además de su importancia numérica ¿Qué se juega en la Ciudad?

-Es la capital que siempre tiene visibilidad nacional. Eso siempre ha sido así. Pero bueno, también es cierto que es una elección peleada con candidatos fuertes. Pero te vuelvo a decir, yo creo que hay una mayoría de gente que vota por la Ciudad, por la gestión, por cómo está la ciudad, que la ciudad está mal, que antes estaba mejor. La ciudad está sucia, la ciudad está insegura. Mucha gente ve eso.

-¿Cree que ciertos proyectos como el anuncio de la Línea F de Subte generó un efecto paradojal en los vecinos de ponerlos en alerta y que los consideraran promesas de campaña?

-Decime una obra mediana, chica, del Gobierno de la Ciudad. No es que vos no sepas, sino porque no hay. No está el proyecto de la Línea F, lo que se llama el Proyecto Ejecutivo . Si no está la licitación lanzada, no está el financiamiento, lo único que está es un dibujo. Si no hay nada. Yo nunca vi un anuncio así.

-Ahora ¿La expansión del Subte fueron prioridad durante los gobiernos anteriores del PRO?

-Fue una prioridad. Lo que pasa es que es imposible hacer obras de esa envergadura sin financiamiento. No eran realistas. No podés hacer una obra de mil, mil doscientos millones de dólares sin financiamiento a muy largo plazo y barato.

-El Paseo del Bajo que hizo su gestión salió 800 mil millones de dólares aproximadamente, con una participación del Estado nacional. ¿Es así?

-La mitad. Se financió con la venta de los terrenos que están ahí. Justamente, al poder hacer el Paseo del Bajo liberamos terrenos, la traza de lo que se llama 'Catalinas 2', que financió 350. Se liberaron terrenos que permitieron con su venta hacerlo. En definitiva, el Gobierno nacional terminó poniendo 350 millones de dólares con un crédito de la CAF a larguísimo plazo. Estás hablando de 350 millones de contra 1000, 1200. Claramente hubiera sido prioridad. Pero lo que falta es financiamiento, en una Argentina inestable.

Larreta: "A nadie le importa de qué partido sos. La gente lo que le importa es su vida"

El distanciamiento con el PRO

-Con los dirigentes del PRO, en este ida y vuelta, ¿Siente que se trascendió lo político y en algún punto se convirtió en una discusión de tinte personal? ¿Que hubo ataques personales?

- Hay mucha gente del PRO que está en la lista conmigo , que me apoya abiertamente y muchos que son funcionarios del Gobierno de la Ciudad que me dicen 'te voy a votar, pero no puedo levantar la perdiz porque me linchan'. Lo que sí, me han agredido mucho del Gobierno de la Ciudad. Yo no me enganché y no le contesté a nadie desde lo personal, pero me mandaron a tirar huevos en el barrio 31. Uno filmaba y lo levantaba al sitio del PRO en tiempo real . O sea, dejaron los dedos pegados en todos lados. O sea, muy agresivo.

-Se lo escuchó decir es que Mauricio Macri es un ingeniero que se cree psicólogo.

-Y bueno, porque me tildó de que estaba mal de la cabeza prácticamente. La verdad es que la Ciudad está mal, está mal. Ese señor me lo encontré afuera de la confitería me dijo durante 20 minutos que estaba mejor antes.

- Se lo acusa de apalancarse en su pasado en el PRO, de confundir. Cuando habla con los vecinos ¿Lo siguen referenciando en el PRO?

¿A vos te parece que los vecinos hoy le importa de qué partido sos? A nadie le importa de qué partido sos . La gente lo que le importa es su vida, su realidad y sus problemas. Si hay su realidad en la Ciudad es peor que lo que era cuando yo estaba junto. Todo lo demás son excusas. Acá hay una sola razón que explica todo esto Gobiernan mal. Durante 16 años no tuvimos nunca esa discusión de quién está de cada lado. Nadie preguntaba de qué partido era cada uno teníamos un acuerdo amplio. Todos, todos nos apoyaban. Hoy al Gobierno Jorge Macri no lo banca, no lo apoya, ni uno de los partidos que lo llevaron al Gobierno : La Coalición Cívica, se fue; Confianza Pública, se fue; el Socialismo, se fue. El radicalismo se fue. Todos se fueron. Se fueron porque la basura está en la calle, porque hay olor a pis y porque hay inseguridad .

-¿No tiene ninguna relación con lo que pasó en Nación, con lo que supuso Milei para el sistema político?

-Nosotros ganamos durante 16 años en el apogeo del kirchnerismo. Cuando se cayó el kirchnerismo armamos Juntos por el Cambio con otros partidos. (Mauricio) Macri perdió la reelección. En todos los contextos, ganábamos. No tiene que ver con el contexto nacional. Ganábamos siempre. En algún caso, el radicalismo nos apoyó, en otros compitió. Si ganamos siempre con todas las variantes, sí. ¿Qué cambió ahora? Es obvio lo que cambió.

Le echan la culpa a uno, al otro, que (Axel) Kicilof le manda a la gente de la provincia, que es culpa de la situación social, que el otro, que Milei, que Larreta. Buscan culpables por todos lados. Cuando la razón es una sola: Jorge Macri destrozó el equipo que tenemos . Por eso se quejan de Kicillof, que tendrán razones para quejarse. Es el mismo gobernador con el que tenía que gobernar yo.

Motosierra, obra pública, kirchnerismo y Marra

-Ahora La libertad Avanza, Manuel Adorni propone 'motosierra en la ciudad'. ¿Es compatible un desarrollo de la Ciudad con una política de motosierra sin obra pública?

-Hay que hacer austeridad para hacer obra pública. Lo importante de la austeridad es para qué se usa y las obras. Las obras nuestras están. Eso es austeridad por el bien de la gente. A mí esta cosa de los títulos medio rimbombantes, una marquesina, "motosierra"... Vamos a hablar en serio: ¿Cuánto se van a ahorrar? ¿De qué partidas? ¿Para hacer? ¿Qué van a hacer el Sarmiento? ¿O proponen otra cosa?

-En la Nación no están haciendo obra pública. Por lo menos no están haciendo la en los sentidos tradicionales de la obra pública.

-Mirá, en la Ciudad lo hicimos. Y nadie, nadie, nadie discute que ha sido un beneficio fenomenal para la gente. Eso es lo que vale. Pregúntale al que cruza Donato Álvarez si no quiere la obra. Le cambia la vida. La obra en realidad es calidad de vida para la gente. Si lo haces bien, si lo haces en forma transparente y planificada. Yo dije mirá, hacemos esta obra en dos años y X meses. La inauguramos y cumplimos exactamente mundo, obra que empezó, obra que terminó. Eso requiere gestión, por lo que si lo peor que le puede pasar a la gente es la ineficiencia que empieza la obra se para, se demora cuatro años. La austeridad es un modo de vida, es todos los días. Tenés que ir cuidando el mango, cuidando y cuidando y así haces las obras.

-Anunciaron la baja de impuestos para celulares. Algunos ven ese tipo de maniobras como en una semana previa a una elección a la Ciudad de Buenos Aires una medida electoralista ¿Lo considera así?

-La gente no es tonta. Veamos. Lo que vale son los hechos. Que anuncien algo una semana antes de la elección... la gente no es tonta. Pensar que un anuncio de una semana antes, sí lo iban a hacer porque no lo hicieron antes o después de la elección. Lo mismo que la línea F. No hay proyecto, no hay plano de financiamiento, no hay intervención, no hay nada.

"Decime una obra mediana, chica, del Gobierno de la Ciudad. No porque vos no sepas, sino porque no hay", gesticula Larreta

-A Leandro Santoro se lo acusa de ocultar el armado que tiene atrás...

- (Interrumpe sonriendo) No sé, algo lo oculta. Por algo lo oculta.

-Considera que el kirchnerismo es mala palabra para una parte grande de los vecinos.

-Yo no digo que sea mala palabra, digo que yo no estoy de acuerdo. De acuerdo con lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina. No estoy de acuerdo con su visión, con su idea. No estoy de acuerdo. De hecho, el gobierno kirchnerista último terminó catastróficamente.

-Usted tuvo diálogo con Alberto en la primera etapa.

-Tuve diálogo los primeros meses para coordinar respecto a la pandemia y eso se cortó. Primero, cuando me cortaron la coparticipación y segundo en la vía principal cuando cerraron las escuelas. Si hoy me planté y mantuve las escuelas abiertas, me llevaron a la Corte, me acusaron de cualquier cosa y dejé las escuelas abiertas todo el día.

-Santoro, por ejemplo, critica mucho el tema de los contratos de recolección de basura ¿Considera que hay cosas para revisar ahí?

-Mirá, hay que limpiar la Ciudad. Hay que controlar definitivamente, y se lo digo yo que lo hacía. Él nunca gestionó nada ¿no? Hay que ejecutar el contrato, hacerlo funcionar, poner controles, poner las penalidades, las multas. Siempre todo es mejorable en la vida, pero no pasa por ahí. Son los mismos que había antes. Antes estaba mejor.

-Respecto de las personas que están en situación de calle, Ramiro Marra está haciendo su campaña prácticamente con ese tema. ¿Es un problema que en crecimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer con esas personas?

-Sí, es un tema que ha crecido en la Ciudad. Básicamente porque no hay presencia del Estado. No sé qué propone Marra.

-Los barrios populares con más policías, retenes en las entradas y salidas, tiene varias aristas su propuesta.

-Poner un muro alrededor. Nosotros al revés, sacamos el Elefante Blanco. Esa zona se abrió, hay un parque.

-Marra no hablo de muros, pero hablo de retenes en las salidas para controlar a los que entran y salen de los barrios populares.

-¿Un retén para controlar a la gente? No me quiero quedar corto. Mil entradas y salidas deben tener esos barrios. Calculá un retén. Tres policías. Tres policías por mil, turnos nocturnos, fin de semana, 12.000. Todos los policías que tenés en la calle. Ahí se muestra que no tiene mucha experiencia de gestión.

-¿Y qué hay que hacer con los barrios?

-Hay que ir construyendo ciudad para que sean parte de la Ciudad, que paguen los servicios como corresponde. Tiene que haber servicios y electricidad. Hay que hacer la subdivisión. Como hicimos. Nosotros llegamos a hacer un plan de ocho años para integrar a todos los barrios. Se me cortó justo por la mitad porque a los cuatro años arrancó la pandemia y, trascartón, Alberto Fernández nos sacó los fondos de la coparticipación, pero la mitad la cumplimos. No es que no hicimos nada. La mitad la cumplimos.

-¿Cree que es posible explicarle a un vecino de un barrio tradicional que el Estado tiene que invertir en esos lugares para que incluso su propia calidad de vida mejore?

-Por supuesto. La inversión que vos hacés es para que paguen los servicios y para que paguen los impuestos. Y si tienen un departamento para que paguen la cuota, lo pagan. Entonces no es que la plata la pone solamente el de acá.

-Dos preguntas en una: ¿Proyectos que tenga en mente? ¿Por qué le dicen, despectivamente, que lo suyo en la Legislatura es solo un paso para volver a ser jefe de Gobierno?

-Uno claramente es el de la obra del Sarmiento. Para ganar tiempo. Otro es otra obra ferroviaria: que haya un tren que arranque en Devoto. Para ir al centro en hora pico tardas una hora. No viene el San Martín, porque viene reventado de gente de la Provincia. Entonces lo que tenés que hacer es ponerse un tren que salga de Devoto vacío.

Otro proyecto. Que en cinco años todos los colectivos sean eléctricos. Ahora hicieron en un año y medio diez mini buses. Según los números que nosotros tenemos en cinco años se tienen que poder hacer.