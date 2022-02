Rodríguez Larreta alimenta la relación con Estados Unidos: se reunió con Stanley y recibió un gracioso regalo

Horacio Rodríguez Larreta busca constantemente alimentar su vínculo con Estados Unidos. Sus periódicos viajes se habían cortado por la pandemia, pero en septiembre pasado fue a Nueva York y se reunió con Bill Clinton. En esta oportunidad recibió a Marc Stanley, flamante embajador de Estados Unidos en la Argentina.

Stanley llegó al país el mes pasado y rápidamente se reunió con Alberto Fernández. El alcalde porteño también buscó su foto con el diplomático, que finalmente se produjo anoche y coincidió con un particular momento en la agenda bilateral de ambos países . No solo se espera que se resuelva el acuerdo con el FMI, sino que además el Presidente hizo declaraciones en su gira por Rusia y China que no cayeron bien en Washington D.C.

"Desde la Ciudad ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos en agendas clave para las ciudades, como el cambio climático, y en intercambios que generen sinergias y oportunidades de desarrollo entre nuestros sectores estratégicos", fueron las palabras de Rodríguez Larreta luego del encuentro.

Stanley, por su parte, sostuvo que "fue un placer reunirme por primera vez con el jefe de Gobierno. Mantuvimos una muy productiva reunión en la que conversamos sobre temas de interés común y áreas estratégicas de cooperación, incluyendo hacer frente al cambio climático".

el regalo de stanley a larreta

El embajador protagonizó un momento risueño del encuentro, ya que le regaló a Rodríguez Larreta un termo marca Stanley. El alcalde, por su parte, dejó su tradicional look descontracturado con remera y se vistió con camisa y traje, aunque no con corbata.

El encuentro se realizó en Parque Patricios, en la sede del gobierno porteño. Duró más de una hora y tocaron diversos temas, como el acuerdo con el FMI y la preocupación por la situación de los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

También dialogaron sobre temas referidos al cambio climático. En particular, sobre la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que se realizará en octubre en Buenos Aires. Hay 14 ciudades estadounidenses que son parte de la red, entre ellas Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Otro de los tópicos del encuentro fue el potencial ingreso de la Argentina a la OCDE. El mes pasado hubo un avance para que el país se incorpore al organismo, lo que había sido impulsado durante la gestión de Mauricio Macri.

Además de Rodríguez Larreta y Stanley, participaron del encuentro Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, y Robert Allison, consejero de Asuntos Políticos de la embajada.