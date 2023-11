Riquelme y una anécdota inédita con Macri en 2019: "Me quiso convencer de..."

El candidato presidencial del oficialismo, Juan Román Riquelme, recordó, en una entrevista, un hecho sucedido en los meses previos a las elecciones de 2019, que involucra al expresidente de la Nación y el xeneize, Mauricio Macri.

En una semana se sabrá quién presidirá el Club Atlético Boca Juniors durante los próximos cuatro años. La presidencia se la disputan entre el oficialismo con Juan Román Riquelme, y como oposición, Andrés Ibarra, con Mauricio Macri de vicepresidente.

En dialogo con Jorge Rial en C5N, el ídolo de Boca contó cómo esta viviendo los últimos días antes de las elecciones y apuntó contra la oposición encabezada por la fórmula Ibarra-Macri.

Si gana la fórmula de Macri ya tienen en carpeta a dos posibles entrenadores

La chicana de Riquelme contra Macri en Boca: "La elección más fácil"

¿Qué dijo Riquelme sobre Macri?

"En el último mes están pasando cosas que a mí me ponen contento. Mucha gente se está dando cuenta de muchas cosas que creía que no podía pasar, para mi eso es un montón así sean uno o dos", dijo Riquelme.

En relación a Mauricio Macri, candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, el "10" contó que durante 2019 (año electoral tanto a nivel nacional como en Boca Juniors) meses antes de los comicios que dieron como ganador a Jorge Ameal, el ex presidente de la Nación lo invitó a la Quinta presidencial de Olivos para comentarle qué pasaría en las elecciones de Boca.

"Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar Gribaudo en Boca, y de que me sumara", reveló Riquelme.



Gribaudo fue como candidato del oficialismo en 2019, tenía el apoyo del actual presidente de ese entonces Daniel Angelici y de Mauricio Macri.



"Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar", aclaró el candidato de la agrupación "Soy Bostero".

"La última vez que hablé con Macri fue hace dos años. Junio, julio o agosto, a seis meses del Mundial. Me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar, que no sé quién es. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante en la camiseta", agregó Riquelme.

"Estos cuatro años fueron maravillosos. Somos el club que más finales jugó y que más títulos ganó en estos cuatro años; han debutado más de 34 chicos y tengo que felicitar a todos los entrenadores de los juveniles que hacen un trabajo enorme", enfatizó Román.



"Nadie habla de que nos dieron un predio deportivo (en Ezeiza) abandonado, tuvimos que arreglar todo. Teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba. Gracias a Dios lo pudimos arreglar. Y la Bombonera, yo tuve la suerte de llegar en el año '96 y muchísimas veces se tuvo que suspender el fútbol porque se inundaba. Nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses, pero quedó perfecta", expresó el líder del Consejo del Fútbol.



¿Qué dijo Riquelme sobre Pergolini?

Por otro lado, Riquelme apuntó contra Mario Pergolini, que había acompañado a Jorge Amor Ameal en la elección de 2019 como vicepresidente, y renunció a su cargo durante la gestión.

"Pergolini estuvo con Ameal, conmigo no. Yo cuando me senté con Ameal, le dije que arreglé con él, con Pergolini no tengo nada que ver. El era de la contra", acusó Riquelme.



"El tiempo me dio la razón. El tiempo pones las cosas en su lugar, yo estoy medio loco pero no miento. Le mando un beso a Pergolini, ojalá este bien", sentenció el histórico jugador.



Por último, Riquelme le dejó un mensaje a los socios que irán a votar el próximo domingo a La Bombonera: "Soy un tipo de Don Torcuato que soñó con jugar al fútbol y la vida me superó. Veremos si el domingo puedo ser el presidente".