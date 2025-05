Ritondo confirmó una alianza del PRO con Milei en PBA: "Vamos a ir juntos para derrotar al populismo"

Tras la derrota de su partido en las elecciones porteñas, el diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, confirmó su intención de concretar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para vencer al gobernador Axel Kicillof. "Vamos a ir juntos en una lista en la provincia para derrotar al populismo", afirmó.

" El PRO va a seguir acompañando en el Congreso y con una lista conjunta en la PBA para derrotar el populismo. Lo ha expresado el expresidente (Mauricio) Macri vamos a seguir acompañando el rumbo económico en el Congreso para dar gobernabilidad", aseguró el jefe de la bancada del PRO y uno de los principales armadores en el conurbano bonaerense.

De esta manera, se confirmó que Cristian Ritondo junto a Diego Santilli continúan con el traspaso de dirigentes al partido de Javier Milei. Esto se da en un momento de guerra abierta y declarada entre el actual presidente y el jefe del PRO Mauricio Macri con acusaciones cruzadas de "psicópata"; "loquito" y "viejo".

Tras la derrota del PRO en su distrito de origen, la intención de Macri por retener el poder sobre sus hijos políticos se esfuma cada vez más de sus manos.

En el panel "Un Congreso competitivo" en el AmCham Summit 2025, el diputado amarillo junto con el legislador radical Rodrigo De Loredo hablaron sobre su rol en el Congreso como aliados del oficialismo.

Asimismo, aseguró que hay un trabajo en conjunto con LLA en la provincia para "derrotar al peronismo". " Tienen que ir los dirigentes juntos en una alianza para el cambio profundo en la provincia" , aseveró.

"No fue hace mucho tiempo las inundaciones, vimos un gobierno dónde la prioridad no está en la gente, en la infraestructura, en la gente, sostener un poder por tiempo indeterminado y aguantar hasta que puedan ser gobierno", indicó sobre su intención de derrotar a Kicillof.

Finalmente, aludió a la derrota del domingo y aseguró que "la gente pide que vayan juntos y no repetir errores que hicieron", en el subtexto dejó entrever que haber ido separados en la Ciudad fue un error.

En diálogo con la prensa tras la conferencia indicó que al ser el presidente del partido en la provincia tiene la posibilidad de representar a los intendentes, concejales, a los afiliados de la provincia y quieren que "vayan juntos".

"Así que vamos a ir por un gobierno juntos y entendiendo que lo mejor para la Argentina y lo mejor".

Rintondo confirmó que en su último diálogo con Mauricio Macri se confirmó que era necesario trabajar para que haya una alianza en territorio bonaerense.

En cuánto a qué mensajes le da a aquellos dirigentes del PRO que "sueñan" con pasarse a LLA, Ritondo respondió: "El que tiene un sueño, luego lo cumple. Nosotros lo que creemos es que valemos como partido político porque defiende una idea y esa idea es muy similar a la del Gobierno".

La sesión especial en Diputados

Ritondo también se refirió a la sesión especial que se llevará cabo mañana en el Congreso, pedida por el jefe de bancada de Unión por la Patria Germán Martínez.

El objetivo será incremento de emergencia para los jubilados, declaración de emergencia en provincia de Buenos Aires por las inundaciones y reparación histórica a los jubilados.