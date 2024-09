RIGI: Chirillo anticipó el monto de inversiones energéticas por los próximos 2 años

En esta noticia Menos brecha

A partir de los incentivos que se le otorgó al sector energético con la implementación del RIGI, el Gobierno estima que las inversiones se consoliden y crezcan por encima de los 12 y 14 mil millones proyectados para 2025 y 2026 , respectivamente.

Además de destacar el récord de producción en petróleo y gas que logró la gestión liberal en los primeros 9 meses en el gobierno, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo aseguró que las nuevas reglas "van a hacer que se consoliden las inversiones que actualmente están en desarrollo".

En ese sentido, en un evento privado, precisó que en las condiciones actuales para 2025 se espera que ingresen u$s 12.500 millones y para 2026 u$s 14.000 millones. "Si le sumas el RIGI, en 2025 van a ser u$s 2500 millones más y en 2026 otros u$s 2500 millones", indicó el funcionario, especialista en privatización de empresas públicas.

Luego de describir como "colapsado" el estado en el que recibieron el sistema energético, justificó la reconfiguración de tarifas para dar cobertura al costo de servicio y los subsidios del Estado "para ayudar a la macroeconomía".

"La gente había dejado de ver el precio real de la energía y las facturas eran irrisorias" dijo. Además, agregó que "conceptos como autoabastecimiento y soberanía energética han llevado a la ruina en algunos momentos".

Con la mira puesta en atraer inversiones del sector privado para generar un mercado competitivo e inversiones en infraestructura , Chirillo aseguró que "el RIGI es un complemento adicional para el sector energético y es fundamental porque otorga estabilidad, beneficios, seguridad jurídica y lo que busca son proyectos que de otra manera en la Argentina de hoy no se harían porque no se dan estas condiciones".

Por último, sobre el "riesgo argentino del sector energético" afirmó que se reduce con la menor intervención del Estado, cuando los privados pueden "ejercer libremente la exportación", diseñar y buscar la demanda no sólo a nivel local sino en otros países a partir de ductos o embarcaciones. "Se acabaron las autorizaciones", sentenció.

Luego, Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, valoró la "disciplina fiscal" para alcanzar una "macro creíble" y reconoció que gran parte del problema fiscal se asocia a lo subsidio a la energía.

Según explicó, para fines del 2024 la tarifa estará cubriendo entre el 85 y 90 por ciento del costo energético mientras que a principio de año sólo representaba el 25%. En este punto, aclaró que este valor se alcanzó con el costo del período estival que es más económico, por eso todavía se presentan como "desafío" los precios más altos y la menor disponibilidad de gas durante el invierno.

En relación al aporte que marca el RIGI en el sector, González, indicó que se necesitaba un impulso a las inversiones.

De cara a la necesidad de generar divisas, en petróleo y gas el Gobierno espera duplicar el superávit en la balanza comercial, en tanto en minería y litio "son dos realidades distintas", dijo González.

Pese a la retracción que mostraron los precios del "oro blanco" que "ralentiza" el ritmo de las inversiones, el funcionario afirmó que "hay una cantidad enorme" de proyectos en curso. En tanto, el cobre presenta "una oportunidad mucho más grande que el litio: es la Vaca Muerta que veíamos hace 10 años", reflejó, pero sostuvo que todavía hay restricciones de infraestructura.

En línea, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF repasó las negociaciones que lleva adelante la compañía para potenciar acuerdos comerciales con otros países y apuntó que con la nueva gestión "Vaca Muerta está lista para pasar a fases de desarrollo".

"Estoy convencido que vamos a tener 30 millones de toneladas de GNL, que vamos a pasar el millón de barriles -de petróleo- en la década que viene y que vamos a exportar 30.000 millones en energía partir del 2031", describió y reforzó que "sin RIGI no había GNL".

"Para llegar al pico de producción se necesitan 55 billones de dólares, para eso se debían cumplir varias condiciones"; entre ellas Marín mencionó como "claves" que el proyecto sea rentable a bajo precio, la libre disponibilidad de divisas y, recurrir a organismos internacionales en caso de controversia.