Ricardo Lorenzetti, sobre el pago de Ganancias de los jueces: "Lo que se discute no es el impuesto"

Cotizaciones relacionadas

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se refirió a la decisión de la Cámara de Diputados, que en medio del debate por el Presupuesto 2023 determinó que los jueces sigan exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias.

"Nosotros no defendemos un privilegio, lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad", planteó esta mañana Lorenzetti en diálogo con Radio Mitre.

El juez valoró el diálogo institucional que se desarrolló en las últimas horas y remarcó que lo importante es que haya " seguridad jurídica y estabilidad ".

"Con una medida como esta no van a presionar, porque nosotros no aceptamos presiones. Nuestra responsabilidad es con la población, darle seguridad jurídica, decirle que se va a aplicar la Constitución Nacional y la ley y no mostrar una debilidad ante una cuestión tributaria", aseguró Lorenzetti.



Alberto Fernández: "Es incomprensible que los jueces no paguen Ganancias"



Presupuesto 2023: un diputado kirchnerista miró un partido de básquet en plena sesión



Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia

"Lo que es importante es la seguridad jurídica y si tenemos una ley que se cambia a cada rato, no hay seguridad jurídica", remarcó.

El ministro dijo que se generó un contexto de "interpretaciones enojosas" y pidió bajarle el tono a la discusión con el oficialismo: "Se lo ve como una avanzada del Poder Judicial, hay que bajar un poco el tono. Nosotros no aceptamos ninguna presión, el Poder Judicial tiene que ser independiente".



Lorenzetti explicó además que la Constitución Nacional establece la intangibilidad de salarios de magistrados y que por ese motivo el impuesto no puede quedar sujeto a variaciones arbitrarias.