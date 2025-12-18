Luego de la dura derrota parlamentaria que implicó el rechazo en particular de un capítulo del Presupuesto 2026, la mesa política nacional se convocó esta tarde para analizar los pasos a seguir en el Senado, donde en menos de dos semanas deberán recomponer alianzas e intentar resguardar el superávit para el 2026. Mientras, al mismo tiempo, avanzan con la modernización laboral.

El presidente Javier Milei ingresó hace unos minutos a Balcarce 50, mientras que la CGT se moviliza en la Plaza de Mayo. El Cronista pudo confirmar que del encuentro participa el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich, aunque aún aguarda respuesta sobre la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El dilema principal se centra en la caída del Capítulo XI, que implicó la imposibilidad de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario . Los propios aliados del Gobierno, como Tucumán, Catamarca, Neuquén, Chaco y Corrientes le soltaron la mano en este sentido.

Consecuentemente, por el rechazo de ese capítulo tampoco se aprobó el desenganche de la actualización de las asignaciones familiares con las jubilaciones y la eliminación de subsidios para el gas por la limitación del Régimen de Zonas Frías. Desde el oficialismo deslizaron que, sin la derogación de las leyes y estas cuestiones, el superávit proyectado en el Presupuesto se cae .

El proyecto ahora estará en manos del Senado, donde también se encuentran en búsqueda del dictamen del proyecto de modernización laboral. Bullrich esperaba abroquelar el consenso con el Presupuesto para matar dos pájaros de un tiro, pero la negociación ahora asoma complicada.

Si bien puede introducirle cambios al proyecto, algunos interpretan que la Constitución no permite que la Cámara de revisión pueda insistir con un capítulo que la Cámara de origen ya rechazó . Si podrían reescribir o incorporar cuestiones del Capítulo XI, pero así y todo no tienen la garantía que los números den para sostener la derogación de las leyes.

Tanto Raúl Jalil, Gustavo Valdés, Rolando Figueroa y Leandro Zdero cuentan con incidencia en la Cámara alta y eso puede complicar la búsqueda de consensos. También Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que desde el bloque de Provincias Unidas incluso se abstuvieron durante toda la votación -excepto para votar en contra del XI-.

Bullrich, con los 21 de LLA, puede conseguir