Retoman el calendario de pagos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de octubre 2026 después del lunes 12, fecha en la que no habrá actividad bancaria por el feriado nacional.

El cronograma define distintas fechas de acreditación según el tipo de prestación y el número con el que termina el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por esta razón, algunos beneficiarios deberán esperar hasta después del fin de semana largo para recibir sus haberes.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran después del feriado del 12 de octubre

Las acreditaciones se retoman el martes 13 de octubre para los beneficiarios cuyos pagos estén previstos a partir de esa fecha.

Entre las personas que cobrarán sus prestaciones a partir de ese día se encuentran los jubilados y pensionados que les corresponde el haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Estas son las fechas establecidas para cada grupo:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que no superan el haber mínimo cobrarán según el número con el que termina el DNI:

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Pensiones No Contributivas: cuándo se retoman los pagos

Los titulares de Pensiones No Contributivas también cobrarán después del feriado según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

De esta manera, quienes tengan documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 o 9 recibirán sus haberes después del fin de semana largo.

Jubilados que cobran más que la mínima: calendario de octubre

Quienes perciben haberes superiores al mínimo también tienen fechas de cobro posteriores al feriado.

En este caso, el calendario se organiza de a dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Algunos titulares de la Asignación Universal por Hijo también cobrarán después del feriado del 12 de octubre:

DNI terminado en 2: el martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: el miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: el jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: el viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: el lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: el martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: el miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: el jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo: fechas de pago después del feriado

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad: cuándo se acreditan

ANSES también estableció fechas específicas para las trabajadoras que cobran la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad.

Para Prenatal, el calendario de octubre es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.

En el caso de la Asignación por Maternidad, los pagos se realizarán para todas las terminaciones de DNI entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.