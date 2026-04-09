El gobierno de Javier Milei mantiene niveles de apoyo relativamente sólidos y expectativas económicas positivas entre sus votantes, aun en medio de un escenario marcado por el ajuste fiscal y la desaceleración del consumo. Un nuevo relevamiento nacional muestra que, pese a las tensiones sociales propias del programa económico, el oficialismo conserva indicadores que sostienen su competitividad política. El principal activo del Presidente continúa siendo la expectativa hacia el futuro. Mientras la evaluación del presente aparece dividida, una proporción significativa de los encuestados cree que la situación económica mejorará en los próximos meses, un dato que explica la estabilidad del respaldo político pese al impacto del ajuste. En términos generales, la aprobación del Gobierno se mantiene sin variaciones bruscas y con una base electoral cohesionada que funciona como sostén político del programa económico. En un contexto donde históricamente los gobiernos suelen sufrir caídas aceleradas de imagen durante procesos de estabilización, los números muestran una resistencia mayor a la esperada. Así lo refleja el Monitor Nacional de la consultora D’Alessio IROL – Berensztein, correspondiente a marzo de 2026, que releva percepciones económicas, imagen de dirigentes y clima social a nivel nacional. Uno de los datos más favorables para la Casa Rosada es la fuerte fidelidad de su electorado. Según la encuesta, el 88% de los votantes de La Libertad Avanza aprueba la gestión presidencial, mientras apenas un 10% expresa una evaluación negativa. En el total de la muestra, la aprobación se ubica en torno al 41%, frente a un 57% de desaprobación, una relación que muestra polarización pero evita un deterioro abrupto del respaldo general. El estudio también indica que 7 de cada 10 votantes oficialistas consideran que el rumbo económico es correcto, incluso entre quienes reconocen dificultades en la situación actual. Este dato refuerza la idea de un apoyo más basado en expectativas que en resultados inmediatos. El indicador más contundente aparece en la mirada hacia adelante. El 85% de los votantes libertarios cree que la economía estará mejor dentro de un año, contra apenas un 9% que anticipa un empeoramiento. En el promedio general, el optimismo desciende pero sigue siendo significativo: 41% de los encuestados espera una mejora económica, mientras que un 56% cree que la situación será peor y el resto no anticipa cambios. La diferencia entre percepción presente y expectativas futuras marca uno de los rasgos centrales del actual clima social: la sociedad evalúa con mayor dureza el presente que el futuro, otorgando todavía margen político al Gobierno. En términos de liderazgo político, el ranking de imagen positiva lo encabeza Guillermo Francos con el 44%, seguido por Patricia Bullrich con 42%, Diego Santilli con 39% y Javier Milei con el 38%. Este último registra a su vez un 57% de valoración negativa y un segmento reducido de opinión neutra. Aunque la imagen negativa de Milei supera a la positiva, el dato relevante es la estabilidad del indicador respecto de mediciones previas, sin caídas pronunciadas pese al ajuste económico. Entre los votantes oficialistas, la imagen positiva de Milei supera el 83%, mientras que entre opositores predomina el rechazo casi total, confirmando un escenario de fuerte polarización política Los datos menos favorables aparecen al evaluar la situación económica presente. Solo el 35% de los encuestados califica positivamente la economía actual, mientras que un 64% tiene una visión negativa. Además, casi 7 de cada 10 consultados consideran que su situación personal empeoró en el último año, reflejando el impacto directo del ajuste sobre los ingresos reales. La inflación sigue apareciendo entre las principales preocupaciones sociales, acompañada por el empleo y el poder adquisitivo, variables que históricamente condicionan la evaluación gubernamental. El estudio muestra diferencias claras según identificación política. Entre votantes libertarios, las principales preocupaciones son la inseguridad (78%), la impunidad de actos de corrupción del kirchnerismo (64%) y el acceso fácil a las drogas (42%). En cambio, en el total de la población predominan los temas económicos: incertidumbre económica (65%), inseguridad (62%) e inflación (60%) encabezan el ranking de inquietudes. Esta brecha revela que el Gobierno mantiene alineamiento discursivo con su base electoral, aunque enfrenta demandas económicas más amplias en el conjunto social. Otro hallazgo central del informe es la consolidación de un escenario político altamente polarizado. Las opiniones sobre el Gobierno muestran diferencias superiores a los 70 puntos porcentuales entre votantes oficialistas y opositores. Esta dinámica explica por qué los indicadores generales permanecen relativamente estables: el respaldo y el rechazo aparecen cada vez más estructurados y menos sensibles a coyunturas puntuales.