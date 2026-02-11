Las negociaciones por la reforma laboral llevaron agua a favor de los bancos en plena pelea con las fintech. Es que el proyecto original incluía la posibilidad de pagar los sueldos a través de billeteras virtuales. En el texto que salió luego de las negociaciones para conseguir los votos para aprobar la reforma, el artículo fue eliminado. El artículo 35 del proyecto que se negoció mencionaba que “las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago que cumplan con los requisitos regulatorios que establezca el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) para tal actividad”. El texto final elimina la posibilidad de que los sueldos se paguen “en proveedores de servicios de pago”. Esto incluye a las billeteras virtuales. La definición se da tras semanas de tensiones entre los bancos y las billeteras virtuales. Las segundas aseguraban que contaban con las regulaciones impuestas por las autoridades y que el uso de las mismas ya estaba difundido en múltiples operaciones. El presidente de Mercado Pago, la fintech de Mercado Libre, de Marcos Galperin, dijo en sus redes sociales: “Tu sueldo, tu decisión! ¿Por qué obligar a los trabajadores a cobrar en una cuenta que paga 0%?”. Además, la Cámara Argentina Fintech compartió un video en el que dice que las billeteras digitales jamás se quedaron con un ahorro de la gente y que “los bancos no pueden decir lo mismo”. Desde la Cámara también plantearon que el 87% de los usuarios cree que debería poder elegir dónde cobrar el sueldo, el 78% de los jóvenes creen que sería más práctico y que el 67% cree que las billeteras son una opción segura. Además, plantean que el 64% de los trabajadores no eligió el banco donde cobra el sueldo. Los bancos por su parte argumentaban que las mismas no contaban con el seguro de hasta $25 millones por cuenta que ellos deben garantizar y que se exponían a la pérdida de patrimonio mientras que ellos informaban las inversiones en las que daban rentabilidad a los usuarios. “La información de los bancos es pública permitiendo que los trabajadores y sus empleadores sepan en qué invierten las instituciones en las cuales colocan su dinero, así como la situación financiera de las mismas, dándole transparencia al sistema, lo cual no ocurre con los PSP”, sostuvieron desde las asociaciones bancarias. Además, plantearon que pierde la protección del carácter alimentario ante el alto riesgo de que los prestadores que también den préstamos apliquen compensaciones de deuda que los bancos tienen prohibido, como el débito del sueldo. “En los últimos 30 años, en Argentina se produjeron 28 cierres de entidades financieras por suspensión o revocación de autorización”, agregaron las entidades bancarias, que agregaron que “el riesgo no es marginal” en el mundo: “Casos como Wirecard (Alemania) involucraron un fraude contable con 1.900 millones de euros “desaparecidos” y un daño estimado de 30.000 millones de euros, llevando a miles de inversores a perder su capital”. En el plano local, citan el caso de Wenance. La senadora Patricia Bullrich explicó la decisión basada en que los bancos suelen prefinanciar en ocasiones el pago del sueldo. Esto último cobra especial relevancia en un escenario de pérdida de poder adquisitivo y menores ingresos disponibles. El PRO se manifestó en contra de la decisión. Entre los argumentos que esgrimieron el salario es fruto del esfuerzo personal y que es el trabajador quien debe decidir donde cobrarlo, que millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para cobrar, pagar y organizar su plata, que los trabajadores ya usan las herramientas y que limitar su uso “implica desconfiar de su capacidad para elegir que les conviene”. Por último, sumaron que restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas.