Serios incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde se enfrentaron participantes de la movilización en rechazo a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad. Del lado de los manifestantes lanzaron piedras, botellas y hasta las denominadas bombas molotov, mientras que la policía arrojó gases lacrimógenos, disparó con balas de goma y puso en acción a los camiones hidrantes apostados en el lugar. Al menos tres gendarmes y un policía resultaron heridos. Además, por los hechos hay dos manifestantes que permanecen detenidos. “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ´ganen´ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, escribió la senadora Patricia Bullrich en su cuenta de X. Fuentes del operativo confirmaron que el primer cordón de seguridad está bajo custodia de la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad. En la previa al inicio del tratamiento legislativo de la Reforma Laboral, el Gobierno descuenta la conquista de la media sanción en la Cámara de Senadores tras los cambios implementados en las últimas horas. Luego de que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunciara 28 modificaciones al proyecto, en el oficialismo se muestran optimistas por la aprobación parcial de la ley que obsesiona al presidente Javier Milei. Lo cierto es que para conquistar el respaldo de los bloques aliados, la administración libertaria eliminó el artículo que contemplaba la reducción del Impuesto a las Ganancias y cedió ante el reclamo de la CGT en mantener la caja sindical y el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%, entre otros puntos. “Los cambios tuvieron lugar para facilitar la sanción de la ley, pero lo relevante y esencial sigue intacto”, planteó ante este medio un funcionario al corriente de la redacción del articulado.