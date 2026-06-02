El dólar presenta una cotización de 17.31 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 2 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0,36%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 1.56% en la última semana, pero registra -8.02% en el último año, lo que sugiere un repunte de corto plazo dentro de una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró alta volatilidad: caída en los dos primeros días, alternancias con un repunte a mitad de periodo, nuevo avance en los días 8 y 9 y cierre a la baja; el saldo neto es prácticamente neutro, sin tendencia clara.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere una mayor demanda de la moneda estadounidense y un posible fortalecimiento de su posición en el mercado.

A pesar de la tendencia positiva observada hoy, es importante considerar factores económicos y políticos que puedan influir en su cotización en el futuro. La sostenibilidad de este aumento dependerá de la estabilidad económica y la confianza en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas por la CNBV; verifica que exhiban su permiso vigente, compara el tipo de cambio y las comisiones con la referencia de Banxico y solicita siempre tu comprobante. Evita a cambistas informales en la calle y operaciones fuera de sucursales; realiza transacciones en lugares con cámaras y personal de seguridad. Cuenta el efectivo en ventanilla antes de retirarte, verifica que los billetes no estén rotos o alterados y, si es posible, usa marcadores o luz UV. Lleva solo el efectivo necesario, guarda el resto en un lugar seguro y evita mostrar grandes sumas en público.

para finalizar, si retiras o cambias en cajeros, usa los que estén dentro de bancos o centros comerciales, cubre tu NIP y revisa que no haya aditamentos sospechosos. Notifica a tu banco tu viaje, activa alertas de transacción y conserva todos los comprobantes para cualquier aclaración. Rechaza la conversión dinámica en terminales (cobra en moneda local) y verifica que el monto entregado coincida con el ticket antes de firmar o salir. Mantén tus documentos de identidad a la mano pero no los pierdas de vista y ante cualquier irregularidad solicita la cancelación inmediata y reporta el incidente.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.