Redrado: "No tenemos los dólares ni siquiera para cubrir un mes de importaciones"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, se refirió hoy a la compleja situación que atraviesa el país en materia cambiaria y de disponibilidad reservas, aduciendo que hoy no hay suficientes dólares para afrontar los compromisos del primer trimestre de 2022 y "ni siquiera para cubrir un mes de importaciones, lo que se necesita para crecer en nuestro país".

Al respecto, el economista, sostuvo que la Argentina está en una "situación de emergencia" en cuanto a sus reservas y estimó que sin señales tranquilizadoras a corto plazo "las cosas se pueden complicar".

Durante una entrevista que concedió al programa "Comunidad de Negocios" en LN+, el exjefe del Central sostuvo que ante una temporada veraniega no se puede "pensar que 200 o 300 millones (de dólares) van a resolver el problema de la Argentina".

En ese sentido, instó a "ser más creativos y buscar que la solución al problema de la crisis cambiaria venga por estímulos a la oferta de divisas".

"No tenemos las espaldas suficientes como para hacer frente a nuestros compromisos del primer trimestre, ni siquiera para cubrir un mes de importaciones", consideró Redrado en relación a las divisas necesarias para crecer.

Al respecto, estimó que "si no se da una señal clara y contundente de estabilización, de lo que se necesita para nuestro país, las cosas pueden ser un poco más complicadas.

Intentando tranquilizar aclaró, sin embargo, que también "hay que decir que se puede salir de esto", pero pidió "no insistir" en lo mismo, al tiempo que remarcó que " tener más reservas hace a la calidad de vida de los argentinos" .

En una abierta crítica a la actual conducción del Banco Central de la República Argentina, el economista explicó que ante una situación de crisis "es muy importante que la autoridad monetaria transmita tranquilidad, calma, firmeza", todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. "Trasmite desesperación, improvisación e ir corriendo detrás de los acontecimientos", graficó.

Redrado apuntó que mientras se siga reprimiendo la demanda "vamos en el camino de una sola dirección, que es más restricciones y más brecha cambiaria" y enfatizó que es lo que marca las distorsiones que hoy tiene la economía argentina.



Estabilizar y crecer

En este escenario, el economista pidió al Gobierno que presente "un programa de estabilización y crecimiento" para dar vuelta la situación. Sobre la escasez de divisas explicó que tomando distintos sectores de la industria nacional se observa que tienen "entre 40 y 45% de piezas o insumos que se producen en el exterior".

Así, cuando faltan esos dólares "se empieza a quebrar la cadena productiva", alertó. Y puso el ejemplo de muchas pequeñas y medianas empresas que "deben recurrir al dólar financiero para continuar con su proceso productivo", de allí la "gran disparidad de precios" que existe.

"Hay una gran variedad de industrias que necesitan abastecerse de dólares a precios de contado con liquidación, es decir a $200, precisó y señaló sus consecuencias en términos de "menos poder adquisitivo y un salario real que va retrasado".

En relación a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en relación a la deuda por u$s 44.000 millones más intereses, Redrado aseguró que llegar a un entendimiento "es una condición necesaria pero no suficiente".

"Espero que no terminemos en un acuerdo que sea más ajuste fiscal, y más ajuste cambiario , sino que sea un acuerdo hecho en Argentina, por economistas argentinos y que después sea convalidado por el FMI".

Al respecto, volvió a insistir en los cinco puntos centrales de su estrategia de despegue económico del país, planteados el año pasado en su último libro "Argentina Primero", que van de la modernización tributaria y la desindexación del gasto público a un plan de formalización laboral, el incremento de las exportaciones y el desarrollo de una red de transporte multimodal.

Pero todo eso debe estar enmarcado en un programa económico, un equipo que "tenga la consistencia y la solvencia necesaria", y leyes aprobadas con mayorías especiales "dada la que tiene el país.

Y quitó su propio nombre de una lista de eventuales candidatos a ocupar el sillón principal del Palacio de Hacienda. "No está en mis cálculos, ni en mis intenciones", aseguró. No obstante, apuntó no descartó aceptar una eventual convocatoria. "Haré todo lo necesario para ayudar a la Argentina", remató.