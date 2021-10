Reclamo y censura: el intendente de Trelew criticó a Alberto en un acto y lo sacaron del aire

El paso de Alberto Fernández por Chubut, provincia a la que se trasladó el martes junto a buena parte de su Gabinete, dejó al descubierto una nueva tensión dentro del mismo oficialismo , esta vez de parte de un intendente local .

Se trata de Adrián Maderna, alcalde de la ciudad de Trelew, quien tomó la palabra durante el acto de firma de convenios por más de $ 12 millones llevada a cabo por el primer mandatario y su Gabinete en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Allí, de manera sorpresiva, el intendente lanzó una crítica abierta en la que señaló que la aparición pública del presidente en Chubut debería haber sido en su localidad ya que allí está "la madre de las batallas" .

Con duras críticas a la oposición, Alberto igual insiste con un "acuerdo de convivencia"



Además, también criticó la falta de respuestas del Gobierno nacional a sus proyectos , con golpes directos al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Ante este infortunio, la transmisión del acto, el cual estaba siendo compartido en vivo a través de la web con la firma de convenios como el plato fuerte, fue temporalmente cortada por la Casa Rosada.

Así comenzó Maderna su queja por la elección de la ciudad: " Los principales candidatos que nos ganaron la elección son de Trelew : el presidente de la UCR (Alfredo Cornejo), (Patricia) Bullrich, todo Juntos por el Cambio estuvo en Trelew ", disparó el funcionario.

No obstante, se hizo cargo de sus "errores como intendente" en su segundo mandato, aunque resaltó que "nunca" estuvo con el expresidente Mauricio Macri: " Tuve muchos errores, pero con madurez política , sumando al sector sindical y a organizaciones sociales", consideró Maderna.

En este punto, disparó contra la supuesta inacción del Gobierno en su localidad , asegurando que presentó "carpetas en todos los ministerios" , desde Ambiente hasta Obras Públicas -punto en el que agradeció al titular de la cartera, Gabriel Katopodis- y Turismo. No obstante, le reprochó directamente a Matías Kulfas, titular de Desarrollo Productivo, que han "estado" pero no han podido "concretar" .

"Pero bueno, quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido los adecuados para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos" , insinuó el intendente en un duro reclamo al Gobierno luego de recordar el proyecto realización de un gimnasio municipal que aún sigue en espera.

Finalmente, apuntó a Kulfas: " Esto no es crítica, no es enojo , pero si pedimos Matías (Kulfas), que justo compete a tu área, y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que se enfoquen en las pymes : presentamos carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y queda en la nada", exigió el funcionario provincial en busca de respuestas.

No obstante, la transmisión oficial del acto a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la Casa Rosada fue cortada abruptamente ante las palabras poco felices para el Gobierno del funcionario.

El insólito spot de campaña del ministro de Seguridad de Chubut en el que pelea mano a mano a delincuentes



El presidente @alferdez anunció inversiones para Chubut por más de 12.176 millones de pesos.https://t.co/v2q5E1UVo0 pic.twitter.com/2dIUH5y8au — Casa Rosada (@CasaRosada) October 19, 2021

LA REACCIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández, quién se encontraba presente en el acto y fue testigo directo del reclamo de Maderna, hizo referencia a las quejas del intendente al tomar la palabra: "Estuve en la comarca cuando los tiempos eran difíciles y estuvimos acompañando a la gente que la estaba pasando, ahora vamos a ir a Madryn y solo nos queda Trelew, tenés que invitarme, la otra gran ciudad de esta linda provincia ", dijo mirando el primer mandatario en diálogo directo con el intendente. "Me debés la invitación" , concluyó al rato para resaltar lo dicho.