Este miércoles, al cierre del 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago vigente para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

La prórroga se publicó en el Boletín Oficial a través de la la Resolución General 5808/2025, y se objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

Ahora, la nueva fecha límite permitirá a los contribuyentes y responsables regularizar sus deudas con ARCA hasta el 31 de marzo de 2026.

De esta forma, se cambia el plazo final original del régimen de facilidades de pago, que había sido establecido inicialmente por la Resolución General N° 5.711 y modificado por la N° 5.777.

El plan está diseñado para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo sus respectivos intereses y multas.

El esquema tenía como fecha límite de adhesión el 30 de diciembre de 2025 pero, con la extensión hasta el 31 de marzo de 2026, el organismo otorga un trimestre adicional para que los sujetos alcanzados puedan formalizar sus planes de regularización.

La medida, que entró en vigencia este miércoles, es una herramienta clave del organismo recaudador para facilitar a las empresas y particulares la cancelación de deudas acumuladas, evitando mayores costos financieros.