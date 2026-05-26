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Este martes, 26 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 26 de mayo

 159011° 8249
 2°996412° 5720
 3°187413° 4024
 4°188014° 9944
 5°143115° 8373
 6°283816° 7126
 7°522317° 8094
 8°281018° 2588
 9°224419° 4239
 10°675720° 9706

Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.