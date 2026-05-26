Este martes, 26 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 26 de mayo
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|8249
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|9964
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|1874
|13°
|4024
|4°
|1880
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|9944
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|5223
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|8094
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|2810
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|6757
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¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.
También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.