Este martes, 26 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 26 de mayo

1° 1590 11° 8249 2° 9964 12° 5720 3° 1874 13° 4024 4° 1880 14° 9944 5° 1431 15° 8373 6° 2838 16° 7126 7° 5223 17° 8094 8° 2810 18° 2588 9° 2244 19° 4239 10° 6757 20° 9706

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.