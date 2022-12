Rebelión de Alberto Fernández y 14 gobernadores: no acatan el fallo de la Corte

Apenas 24 horas después del fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires al obligar a la Nación a otorgar un monto equivalente al 2,95% de los fondos coparticipables a la administración porteña, Alberto Fernández se abroqueló junto con 14 gobernadores del PJ para tomar una definición del alto voltaje político: no acatar la definición judicial e impedir el drenaje de fondos de Nación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Por medio de un comunicado firmado por 14 gobernadores y Alberto Fernández se definió la idea de no poner en práctica el fallo judicial entendiendo que "el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada". Las mayúsculas son del mismo comunicado.

A la vez, el texto de seis párrafos califica de "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento" el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y revela que se hizo "sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe".

El comunicado firmado por el Presidente y los 14 mandatarios dice que la Corte "de manera insólita" decidió "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas". Esto lo califica como "completamente falso" ya que evalúa, esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

"En síntesis -añade-, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", dice el texto.

Por último, el comunicado del Gobierno contra la Corte reveló que los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación "in extremis" de la misma.

Esta decisión pone en riesgo la independencia de poderes y sentaría un antecedente jurídico de rebelión política ante la Corte Suprema. En la oposición plantean que también una rebelión de este calibre podría ahuyentar a los inversores extranjeros por no respetar la seguridad jurídica.



"Se están alzando contra la Constitución. Son sediciosos", acusó el diputado radical Mario Negri en relación a la decesión del Gobierno de enfrentar a la Corte.

La audaz definición del oficialismo se tomó luego de un encuentro en la Casa Rosada de Alberto Fernández, buena parte de su gabinete y 14 mandatarios peronistas liderados por el bonaerense Axel Kicillof, a quien más afecta el fallo de la Corte porque buena parte de los fondos coparticipables que se deben reasignar a la Ciudad provienen de Buenos Aires.

El comunicado fue elaborado, entre otros por la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el vicejefe de gabinete, Juan Olmos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el secretario de la presidencia, Julio Vitobello.

El Presidente había destacado unas horas antes del encuentro, durante el brindis de fin de año que realizó en el Patio de Palmeras con los trabajadores de la Casa Rosada, que para que "en la Argentina haya igualdad" tenemos que "evitar seguir siendo un país con un centro rico y periferias al norte y al sur".

Rodríguez Larreta quedó duramente enfrentado a los gobernadores del PJ y del Presidente

Así, el jefe de Estado señaló que "tenemos todas las condiciones y posibilidades porque tanto en el norte como en el sur están las riquezas que hoy el mundo está demandando". Y brindó por "la unidad, por ese futuro propio para la Argentina, brindo y por un país igualitario".

EL FALLO DE LA CORTE

El fallo de la Corte Suprema que restituye coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un impacto fiscal de entre 0,12 y 0,13 por ciento del PBI, lo que obligará al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias (o conseguir recursos adicionales) para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% en un año electoral y con un ajuste ya en marcha.



Según adelantó hoy El Cronista en base a una estimación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la decisión de la Corte de aumentar la transferencia automática de recursos hacia la Ciudad obligará al Estado Nacional a enviar entre $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más que los presupuestados.



De esta manera, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta recibiría $ 271.000 millones extra por el aumento de la coparticipación del 1,4% actual a 2,95%.



En este contexto, el Presidente recibió hoy en la Casa Rosada a los 14 gobernadores del PJ junto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Alberto Fernández había convocado de urgencia a los gobernadores para tomar una definición en común y salir a enfrentar el fallo judicial de la Corte. El Presidente buscó respaldo en los mandatarios del peronismo que hasta último momento presionaron fuertemente al Poder Ejecutivo para que desacate la decisión de la Corte por entender que afectará las cuentas de las provincias.

El presidente Alberto Fernández durante la reunión con los gobernadores en la Casa Casa Rosada

En la Casa Rosada se hicieron presentes los gobernadores Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia también se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

UNITARIOS Y FEDERALES

Al término del encuentro los mandatarios salieron raudamente de la Casa Rosada sin hacer declaraciones públicas.

El gobernador de San Juan sólo atinó a escribir en su cuenta de Twitter que "los dirigentes de la oposición defienden los intereses de CABA, en perjuicio de las provincias". Y en un gesto que retrotrae 200 años de historia argentina Uñac dijo: "esto profundiza las desigualdades y pone de manifiesto que la tensión entre unitarios y federales está más viva que nunca".

En la misma línea se mostró el sanjuanino Uñac que dijo que el fallo de la Corte tiene "una mirada unitaria".

No formaron parte del encuentro Omar Gutiérrez (Neuquén); Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Juan Schiaretti (Córdoba); Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta).

El presidente junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof

En tanto, Kicillof fustigó duramente el fallo de la Corte al sostener que "todos los gobernadores están de acuerdo en que esto es un atentado contra el federalismo y contra la democracia, contra las provincias preexistentes a la Nación. Algunos lo dicen y otros lo comentan por lo bajo por restricciones políticas".

A su vez, Kicillof destacó que "el fallo de ayer es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país".

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró la decisión del máximo tribunal al igual que los referentes de Juntos por el Cambio y destacó: "Esta decisión no afecta a las provincias, porque el Presidente nos sacó los fondos y no le dio un peso a ninguna provincia, sólo a Buenos Aires. No se entiende cómo algunos gobernadores van a venir a la convocatoria del Presidente cuando este fallo defiende el federalismo", sostuvo.