Reaparece Julio De Vido: charla con aval K para bajar línea en materia energética

Dos cartas escribió Julio De Vido desde la cárcel enojado con los "traidores" de su propio partido. Su mujer, Alessandra Minnicelli, repitió hasta el cansancio que lo habían dejado solo y acusó a Cristina Kirchner de haber tenido "gestos inhumanos" cuando respondió que no ponía las manos en el fuego por nadie. Cinco años después y en secreto hubo reconciliación entre el kirchnerismo y el ex funcionario que volvió a ser una voz de consulta en materia energética.

La política del sector enfrenta a los funcionarios que responden a la Vicepresidenta con los que están alineados con Alberto Fernández. La pelea se da a nivel ministros, secretarías y subsecretarías y ya se cobró un ministro, Matías Kulfas. Una vez más es Oscar Parrilli, el senador que oficia de portavoz de la línea política de la Vicepresidenta, quien enciende la luz de alerta y marca hacia dónde se orientan los reclamos de la Vice.

Este mediodía en Neuquén sorprendió la noticia. Parrilli disertará el próximo viernes 8 de julio, en la víspera del Día de la Independencia, junto a Julio De Vido y el ingeniero Federico Horne, director de ITAMA UNCo (Instituto Tierras, Agua y Medio Ambiente). Será la primera vez desde su licencia y posterior desafuero en Diputados que De Vido hablará en un acto con aval kirchnerista, aunque no será su primera aparición pública. Además el evento será presencial.

Julio De Vido dará una charla en el Instituto Patria organizada por el senador Oscar Parrilli

El flyer de difusión, que extrañamente se compartió con diez días de anticipación, anuncia la charla para el viernes 8 a las 18 hs en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén Capital donde tiene peso Parrilli, padrino político -junto a una parte del Movimiento Evita y el Movimiento Popular Neuquino- de Beatriz Gentile quien acaba de ser electa como rectora para los próximos cuatro años. La elección fue muy ajustada y en segunda vuelta Gentile se impuso por 51 puntos contra 49 a Andrés Ponce de León, ex decano de Derecho y Ciencias Sociales a quien apoyaba el actual Secretario de Energía de la Nación, el también neuquino Darío Martínez. El detalle no es menor y revela una disputa local que se suma a la nacional: Martínez es quien trabaja en el plan para definir el futuro de las hidroeléctricas pero no fue convocado para la disertación.

LAS HIDROELÉCTRICAS

En la región del Comahue que conforman Río Negro y Neuquén se sigue con especial atención la política energética y el futuro de las hidroeléctricas. Parrilli también es el autor de una provocativa nota para solicitar información al secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, citado para informar al interbloque del Frente de Todos si demoró especialmente los créditos para el avance de centrales nucleares como Atucha II.

Como es usual Parrilli antes de avanzar avisa. Así ocurrió con la reforma judicial y otras iniciativas. Esta vez la charla convocada bajo el título "El Chocón, faro de las hidroeléctricas. La continuidad o no de las concesiones" parece una señal de qué quiere el kirchnerismo que se haga en el sector. Para que no queden dudas del aval K, la exposición está convocada con el sello del cristinista Instituto Patria, Casa Neuquén.

El debate se da en el medio de la discusión entre provincias y Nación respecto al fin de las concesiones de las centrales. Las primeras en vencer, en agosto del año 2023, en pleno proceso electoral, son las de Río Negro y Neuquén: Alicurá, El Chocón y Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Aguila.

De Vido nunca renegó de su condición de ministro en la década K, a pesar de las múltiples causas que enfrenta. En el flyer difundido figura como arquitecto y como "Ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina".

Cuando en octubre del 2017 la Cámara de Diputados votó su desafuero, lo que determinó la posibilidad de su detención, el peronismo estaba doblemente dividido. El Frente Renovador votó a favor y el Frente para la Victora-PJ no bajó al recinto para disimular la incomodidad frente a tal decisión. Sin embargo cuatro diptuados peronistas, Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llanos (Chubut), Alberto Tovares (San Juan) y María Emilia Soria, hoy intendenta de General Roca, Río Negro, y hermana del ministro de Justicia, votaron en sintonía con Cambiemos.

Soria dijo que el pedido de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio se ajustaba a derecho y que debía ser coherente con su promesa electoral. Gran parte del bloque opositor sostenía que De Vido era víctima de persecución judicial pero ante los hechos consumados -el oficialismo podía alcanzar los dos tercios de los votos para el desafuero- evitaron el debate en el recinto. De Vido sintió que le soltaban la mano y no atendió ni respondió los llamados del entonces jefe del bloque, el abogado laboralista Héctor Recalde.

El ex ministro de Planificación pasó 900 días en la cárcel. Con varios juicios en proceso y condenado en la Once 2 por administración fraudulenta en la compra de trenes a China, salió en libertad el 5 de marzo del año 2020, apenas unos días antes del inicio de la pandemia.

Quien también dio una charla en el Instituto Patria, en la sede donde tiene oficina la Vicepresidenta, fue Amado Boudou que compartió con De Vido y su familia el reclamo en calidad de "preso político", tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como con Alberto Fernández que negó tal categorización . Frente a unos 300 militantes Boudou homenajeó a Manuel Belgrano. También con Parrilli estuvo sentado a su lado.