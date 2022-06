El juez Rafecas mandó a archivar la causa del gasoducto Néstor Kirchner

Con una celeridad inusual en Tribunales el juez federal Daniel Rafecas dictó este mediodía el archivo de la causa relacionada con la construcción del Gasoducto Nestor Kirchner.

Tras tomar declaración al ex ministro Matías Kulfas y al ex responsable de la unidad ejecutora de la obra, Antonio Pronsato, y luego de dos audiencias con expertos de distintas empresas tanto de extracción como de transporte de gas, más la documentación que requirió, el magistrado concluyó que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas.

Como varios dijeron, las contrataciones se vienen haciendo "teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento".

Con esa misma urgencia actuó el juez, señalaron en Tribunales, que aseguró en su fallo que todos los cuestionamientos o declaraciones que generaban sospecha fueron descartadas por no ser ciertas a la vez que concluyó que la Justicia Federal "no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal".

El 3 de junio el entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas dejó trascender que funcionarios kirchneristas habrían beneficiado en los pliegos de la licitación para la construcción de la obra a la empresa Techint. El enojo público de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la sospecha que generó el funcionario, uno de los más cercanos al presidente Alberto Fernández, obligó su renuncia. Hubo tres denuncias de la oposición que decantaron en investigaciones.

Matías Kulfas negó ante el juez Rafecas hechos de corrupción en el gasoducto Néstor Kirchner - El Cronista



Cristina Kirchner explotó por una polémica difusión en off de un ministerio que reaviva la interna: "Penoso e injusto" - El Cronista



DENUNCIAS

La causa se inició con la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, que también presentó denuncias contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza basado en artículos periodísticos que citaban una declaración en off the record del Ministerio de Desarrollo Productivo y reclamaba se investigara si Kulfas había incumplido sus deberes como funcionario público. También presentaron denuncias los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff. La tercera presentación la hicieron los dirigentes Yamil Santoro y José Lucas Mangiocald de la Fundación Apolo y hubo una cuarta de Ricardo Mussa.

Entre el lunes 6 -día en que Kulfas presentó su renuncia ante el presidente Alberto Fernández- y el viernes 10 el juzgado libró órdenes a Integración Energética Argentina SA (IEASA) para analizar los expedientes de compra de caños, válvulas y licitaciones de la obra civil. La misma información requirió a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Regulador Nacional del Gas (ENARGAS).

El primero en declarar fue Kulfas quien aseguró que "en ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción" y advirtió que los errores de información del mensaje que se compartió con periodistas se debieron al apuro por responder las declaraciones de la Vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF. Dijo además que consideró "ofensivas" e "injustificadas" pero que el contenido del whatsapp que circuló no era para compartir con periodistas sino para que la persona responsable de prensa tuviera información. El malestar entre las máximas autoridades lo obligó, dijo, a renunciar para "descomprimir" la situación.

Entre otros testimonios que tomar el juez junto con el fiscal, declaró en calidad de testigo Pronsato, ex responsable de la Unidad Ejecutora de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. El ex funcionario, renunciante hace pocas semanas, dio precisiones técnicas de la obra y todos los requerimientos. Y también respondió los motivos por los que dejó el cargo. Como lo hizo luego en declaraciones periodísticas, señaló que "esto era una marcha continua, sin pausa, y con decisiones tomadas una tras otra" pero que en mayo "todo se lentificó", se dejaron de tomar decisiones que "debían tomarse de manera inmediata" y que no se tomó en cuenta su experiencia por lo que concluyó que "no sería para la función". Tampoco en su caso fue testigo de hechos de corrupción, respondió.

Luego de las audiencias con las empresas extractoras de gas en Vaca Muerta y con las transportadoras de gas, que el juez ordenó subir a Youtube, Rafecas concluyó que no hay ningún elemento que permita probar los hechos denunciados.