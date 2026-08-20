El canciller Pablo Quirno participó este jueves de la 23° edición del Council of the Americas, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el Hotel Alvear.

En su exposición, puso el foco en el potencial exportador argentino y en el fomento a la agenda de apertura comercial en un año clave para Javier Milei en este sentido, con exportaciones que podrían marcar un récord histórico en 2026, según distintas proyecciones.

“Durante el primer semestre, las exportaciones de bienes alcanzaron un récord de u$s 50.000 millones y crecieron 24,4% interanual ”, afirmó Quirno. El funcionario agregó que el superávit comercial llegó a casi u$s 14.000 millones.

“ Las ventas a Estados Unidos aumentaron más de 42% , a la Unión Europea 22%, a India casi 30% y a Vietnam más de 20%”, detalló, y remarcó: “La geografía de nuestra agenda empieza a mapearse en nuestro desempeño exportador”.

Según el canciller, “la minería alcanzó un récord de casi u$s 5.000 millones este primer semestre” y “los servicios basados en el conocimiento marcaron un máximo histórico cercano a los u$s 10.000 millones en el 2025”.

Las pymes también traccionaron el resultado: “En los primeros siete meses del año exportaron u$s 6.500 millones, un 26% más que en 2025 y el mayor valor de los últimos 13 años”, precisó Quirno.

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“Vendemos más, llegamos más lejos y una parte sustantiva de esa canasta incorpora industria, tecnología, conocimiento y trabajo argentino”, sintetizó.

El funcionario vinculó estos resultados con la apertura de mercados. “En lo que va del año, concretamos 24 nuevas aperturas y 268 reaperturas de mercados para productos agroindustriales”, indicó.

Como ejemplo, citó el caso de la miel: “Pagaba 17,3% para ingresar a la Unión Europea; el nuevo esquema comercial abrió una cuota con arancel cero y el primer embarque desde Concordia ocupó todo el cupo disponible”.

“Al mismo tiempo completamos el cupo de huevos y, junto con Uruguay, el de arroz. Las economías regionales encontraron una puerta y no titubearon en cruzar el umbral ”, agregó.

Más socios, más rápido

En otro tramo de su discurso, Quirno habló sobre la estrategia comercial del Gobierno. “Necesitamos más socios. Queremos hacerlo con el Mercosur. Ahora, si el bloque no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente. La urgencia marca nuestro ritmo”, planteó.

“Con los instrumentos ya concluidos, nos acercamos al 30% del producto mundial. La agenda en curso puede llevarnos hacia el 50% en el corto plazo y nuestro objetivo es avanzar en los próximos años hacia una cobertura cercana al 80%”, proyectó.

“En criollo: la apertura comercial que impulsamos tiene una magnitud que la Argentina pujante aquí representada nunca conoció”, sostuvo el canciller.

El puerto de Santos moviliza gran parte del comercio exterior brasileño y podría aumentar su capacidad de contenedores hasta en un 50% con la nueva terminal. Redes sociales

El funcionario también hizo referencia a lo que definió como “una paradoja difícil de justificar”: “El mundo necesita a la Argentina y demanda precisamente aquello que nuestro país puede ofrecer en abundancia. Sin embargo, nuestro propio desorden macroeconómico y nuestra obstinación proteccionista redujeron el espacio en el que esas ventajas podían desplegarse y ganar volumen”. Para Quirno, “esa paradoja empezó a quebrarse y la mejor prueba está en los números”.

Lo que dicen los números

En línea con los datos de exportaciones compartidos por Quirno, un informe reciente de la consultora LCG coincidió con el diagnóstico oficial: la firma proyecta exportaciones por encima de los u$s 100.000 millones para 2026, impulsadas por un crecimiento generalizado de los cuatro grandes componentes del ICA: Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía (CyE).

“Si bien esta proyección tiene un margen de desvío a partir de la lógica incertidumbre tanto en precios como cantidades, lo destacable es que el año sin dudas mostrará un récord histórico, con varios componentes que están traccionando a este resultado”, señaló LCG.

La consultora planteó, no obstante, un desafío pendiente que el Canciller también mencionó: “Resta ampliar todavía más la base de productos exportados, en bienes diferenciados y, presumiblemente, de mayor valor agregado local, de modo que sean más las empresas que colocan productos valorados por consumidores e inversores externos, y que haya más cantidad de trabajadores (calificados y no calificados) involucrados en el comercio exterior”, indicó.

“Si bien estamos viendo un año récord en exportaciones que da robustez a nuestra macroeconomía por la generación de divisas, un objetivo debería ser que una mayor cantidad de empleo sea utilizado para abastecer la demanda internacional”, concluyó LCG.