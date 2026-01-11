El Gobierno sale en busca de votos: qué reclaman las provincias para apoyar la reforma laboral

En medio de una gran sequía, el fuego no cesa en el sur, y crecen las acusaciones de incendios provocados y falta de respuesta del Gobierno nacional. Javier Milei ejecutó la mitad de la partida presupuestaria correspondiente a incendios y desde la provincia patagónica reclaman poner el trabajo conjunto con Nación por encima de sostener un “ahorro fiscal” .

Según reveló El Cronista, el Gobierno libertario ejecutó apenas el 50% de los fondos que les corresponden por ley. Cada cuartel de bomberos recibió $31 millones de los $66 millones previstos para el año pasado.

Tras reclamar en reiteradas oportunidades durante el segundo semestre de 2025, finalmente el Gobierno nacional sólo giró la mitad de los fondos que les corresponden por ley a las dependencias oficiales encargadas de apagar incendios y atender emergencias.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, aseguró que hace dos meses la provincia declaró la emergencia ígnea porque están atravesando la peor sequía desde 1965.

“Tenemos que contemplar lo extraordinario de este momento cuando algunos relativizan el cambio climático”, afirmó el chubutense en una radio, en contraposición a la política libertaria que niega el cambio climático.

Esta semana Torres recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, como gesto de buena voluntad para las negociaciones en el Congreso. Y se espera que esta semana vuelva a hacer pie en la provincia. Aun así, tuvo que salir en medios nacionales a quejarse de la falta de atención a la problemática por parte del Ejecutivo.

El propio gobernador criticó la falta de eficiencia administrativa. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal. Subejecutar una partida es ser un mal funcionario”, aseguró. Además, reclamó acelerar la llegada de recursos: “Mandame todos los aviones, todo lo que tengamos y después vemos”.

Voces allegadas al gobernador confirmaron que por el momento el gobierno de Milei no envió dinero . “Recursos humanos y físicos sí”, admitieron. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), indicaron en diálogo con El Cronista que el número de brigadistas nacionales ha caído estrepitosamente desde diciembre de 2023.

“Hoy un brigadista de incendios nacionales cobra entre $600 mil a $840 mil por mes”, señalaron como la principal causa de renuncia. En este sentido, desde dicho sector confirmaron que el número bajó de 430 a 370 brigadistas desde que asumió Javier Milei. “Se van a laburar a un quiosco y ganan mejor”, afirmaron.

Lo preocupante es que la dotación mínima necesaria requeriría alrededor de 700 personas, según confiaron a El Cronista .

El origen del fuego y la respuesta regional

En relación con el origen de los focos, Torres diferenció entre las zonas afectadas. “El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional”.

“Hay incendios de todo tipo. Denunciamos desde la provincia a un dueño de un campo que inició de manera intencional un fuego, pero en ese caso no por cuestiones inmobiliarias, sino productivas”, precisó.

En este sentido, aseguró que el año pasado, en Cholila, hubo pelea entre vecinos y esto derivó en que una persona prendió fuego en el terreno de la otra. “La imbecilidad de alguno genera un daño enorme cuando la sequía tiene esta magnitud”.

“Esa gente tiene que estar años presa, no seis meses solamente. Es importante que haya un marco normativo para que la figura de ecocidio tenga el peso que corresponde. Ahora, creo que la fiscalía está actuando con seriedad”, afirmó sobre la importancia de elevar las penas.

Si bien en las redes sociales circularon rumores de incendios provocados por intereses espurios, esto no ha sido confirmado, y el gobierno provincial descartó cualquier “teoría conspirativa”.

Sobre la respuesta a la emergencia, Torres aseguró que la provincia está haciendo uso de todos los recursos disponibles. Entre ellos, aviones hidrantes, helicópteros del país y de la región. Incluso Chile se sumó a colaborar en la respuesta contra el fuego. “No alcanza contra la fuerza de la naturaleza”. subrayó.

Asimismo, aseguró que hay un trabajo conjunto de Chubut, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero. “Más de quinientos brigadistas dejan la vida para cuidar a los chubutenses y a los turistas”, señaló.

Incendios en Chubut: qué dicen desde Nación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que ante los incendios en el sur se enviaron brigadistas de todo el país.

“ Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba” , indicó el exvocero presidencial.

Adorni aseguró que el operativo incluye 15 medios aéreos, camiones autobombas 4x4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios.

“Quiero agradecer especialmente a los brigadistas y bomberos que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos, y al Gabinete Nacional por todo el trabajo coordinado”, concluyó.