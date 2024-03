Quién es la nueva funcionaria a cargo del ajuste: el vínculo con Milei y los despidos estatales

En las próximas horas, encargados de diversas áreas y organismos del Estado darán a conocer si renuevan o no los contratos de trabajadores con vigencia hasta el 31 de marzo. Se estima que son unos 70.000 estatales en total, y en el desglose de ese número la Casa Rosada no es una excepción . Una de las principales encargadas de determinar qué puede pasar, según los gremios, es una funcionaria del área de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se trata de la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Gladys Humenuk, que tiene entre sus atribuciones el manejo de las cuestiones administrativas, financieras, de recursos humanos, informáticos y de materiales de esa Secretaría. En línea con la responsabilidad que eso significa, la funcionaria es una persona de extrema confianza de los hermanos Milei .

"Ella es la que tiene la motosierra ahora", alega una persona que trabaja en esa área y todavía desconoce si su contrato será revalidado o no. Tal y como pasa en otras dependencias, se teme que el ajuste sea tan significativo que paralice algunas de las actividades de oficinas especializadas.

Se trata de horas clave en la que el Gobierno deberá comenzar a anunciar las primeras cesantías . Todavía no hay un número estimado: no lo brinda el círculo chico del Presidente y tampoco logran estimarlo los propios trabajadores de cada una de las áreas auditadas, dado que depende de una tarea que está siendo llevada a cabo por funcionarios de alta jerarquía bajo un clima de alto hermetismo.



Karina Milei y Javier Milei.

En el caso de los empleados de Casa Rosada, la toma de decisiones sobre esta cuestión tuvo una influencia creciente de Gladys Humenuk, todo ello amparado por el poder que detenta 'El Jefe' en Casa Rosada . Nadie que haya ocupado la Secretaría General fue así de determinante antes, ni Julio Vitobello con Alberto Fernández ni Fernando de Andreis con Mauricio Macri, y así sucesivamente.

Tras la reciente renuncia del secretario de Transformación del Estado y Función Pública Armando Guibert, encargado de la negociación salarial con los estatales y de planificar el esquema de despidos en la planta pública; la funcionaria dependiente de Karina Milei es la más aludida en las cartas o comunicados de los gremios estatales dentro de la Casa de Gobierno .

¿Quién es Gladys Humenuk?

La funcionaria tiene pasado en Aeropuertos Argentina 2000, compañía por la que pasaron Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; al igual que el ministro del Interior, Guillermo Francos, aunque durante un período diferente. Allí se desempeñó como jefa de Control de Gestión de la compañía.

Humenuk mantiene un vínculo cercano desde hace años con la familia Milei. Es por esa razón que, ante la falta de referentes políticos, los líderes de La Libertad Avanza le ofrecieron integrar la segunda candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires durante las últimas elecciones, acompañando en el listado al presidente de Banco de Valores, Juan Nápoli .

La boleta de La Libertad Avanza que tiene como candidata a Gladys Humenuk. (CNE)

A pesar de que esa candidatura que pasó desapercibida para el público común, Milei la dio a conocer al público en la primera transmisión que hizo en su cuenta de Instagram luego de asumir la Presidencia de la Nación, la cual tenía por objetivo registrar el último sorteo de su dieta como Diputado Nacional.

"Allá está una de mis mejores amigas, ella y Sandra Pettovello son mis mejores amigos. Saludá, Gladys, que te conozcan ", decía, jocoso, el jefe de Estado mientras presentaba uno por uno a los allí presentes, todos muy cercanos a su figura. Humenuk era la única que se mantenía en el fondo, lejos de las cámaras .

Los funcionarios de la Secretaría General no suelen ser vistos en los pasillos donde circula la prensa acreditada y los empleados de los sectores de libre circulación. Según pudo saber este medio, el de Humenuk no es un caso aparte: se trata de una profesional de bajísimo perfil.

No se le conocen muchos más aspectos de su vida profesional y los empleados de planta que trabajan en la Secretaría General no le conocen la voz. "Llega por el Salón de los Bustos y sube por la explanada para su oficina, que queda en el sector de la Casa Rosada donde no podemos asistir" , cuenta alguien que trabaja en el área.

El reclamo de los Estatales

En el caso de la secretaria de Coordinación Administrativa, los reclamos de los gremios estatales para ser recibidos en una audiencia todavía no fueron respondidos.

El clima se hizo más áspero en los últimos días. Delegados de UPCN, el gremio estatal con mayor cantidad de afiliados, imprimieron y pegaron diversas copias de una carta hacia Humenuk que pedía por una audiencia que diera mayor previsibilidad ante las decisiones que "afectan económica y anímicamente al personal de la Secretaría".

" La ausencia de diálogo solo incita y promueve la violencia, camino por el cual nuestra organización nunca ha de transitar ", agregaron.

Esto mismo fue replicado por la Junta Interna de ATE, que ayer realizó un aplausazo y ruidazo en el comedor de la Casa Rosada para visibilizar la "tensión y dudas" de los trabajadores estatales al respecto de su continuidad laboral y "reclamar una mesa de diálogo, con la Subsecretaria para arribar a soluciones respecto a las condiciones laborales, recortes salariales y evitar los despidos que vienen sufriendo los trabajadores".

Según comentaron trabajadores en contacto con El Cronista, esta área fue la que aplicó de manera más severa la quita de las horas extra para sus trabajadores. Un empleado estatal de la Secretaría General que tiene una categoría "C", "D" o "E" (los escalafones más bajos) perdió así un 50% del sueldo que antes tenía con las horas adicionales trabajadas .

Asimismo, denuncian el freno de ascensos por antigüedad o de quienes cumplieron "con todos los requisitos establecidos" para ser ascendidos de categoría y tener un aumento salarial.

Los estatales cuentan que esto no se da en todas las dependencias. Incluso, esto varía entre las diferentes subsecretarías que hacen a la Secretaría General de la Presidencia.

Las versiones son tantas que están quienes marcan que el mantenimiento de horas extra que hay para ciertos empleados que trabajan en la Subsecretaría de Planificación General, a cargo de María Belén Agudiez, pudo haber generado alguna molestia en Humenuk . Aun así, son solo especulaciones de los propios trabajadores.



Mientras persiste la tensión sobre lo que pasará en esa dependencia, los delegados estatales reclaman la vuelta del funcionamiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que otorga cursos para que los empleados públicos se capaciten a cambio de créditos salariales.

Lo mismo sucede con el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP) que otorga becas para distintos tipos de capacitaciones de mayor complejidad para los empleados públicos. "Es una forma de desfinanciación indirecta", alegan desde ATE.