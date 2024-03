Aplausazo en Casa Rosada contra los despidos y la baja de contratos estatales

Trabajadores estatales de ATE se manifestaron este mediodía en los pasillos de la Casa Rosada para alertar sobre la eminente baja de contratos que habrá a partir del 1 de abril próximo. Esto se enmarca en la revisión de la dotación pública que hizo el Gobierno durante estos tres meses mientras se prorrogaban los contratos que vencían en diciembre del año pasado, todo ello, según alegan, a los fines de eficientizar la dinámica y el gasto público.

La acción gremial se realizó en los comedores de la Casa de Gobierno en el horario de almuerzo, hora en la que hay mayor afluencia de los trabajadores del edificio presidencial. "Acá no sobra nadie", cantaban los delegados, que en diálogo con El Cronista marcaron que no hay un número exacto de la cantidad de empleados que pueden ser desplazados de sus funciones .

La medida no fue acompañada por el otro gremio presente en el edificio, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). "Nosotros no hacemos ese tipo de demostraciones acá", dijo una de sus representantes a este medio. Desde el Gobierno prefirieron no emitir mayores declaraciones, pero reconocen que es seguro que habrá baja de contratos, aunque sin dar precisiones de la cantidad.

Hasta el momento son aproximadamente 70.000 los contratos que fueron prorrogados en diciembre del 2023 para que los encargados de cada "raviol" del Estado evalúa la totalidad de su plantilla y ratifique sobre la renovación o no de los trabajadores que se encuentran cerca del vencimiento de sus funciones. Desde ATE dijeron que puede haber "un 30% del total" que son pasibles de ser dados de baja.

"Ellos mismos dicen que si el trabajador es considerado necesario por sus directivos se renueva el contrato...", dicen cerca de un líder estatal para dejar en claro la incertidumbre que ronda entre los sindicatos por los despidos.

El Gobierno deberá notificar la cesantía de los trabajadores antes del comienzo de abril . Por el feriado largo, esto se producirá entre mañana o pasado, los últimos días hábiles de marzo. Fuentes cercanas a Milei alegan que mañana habrá novedades.

Aun así, ya hubo una primera tanda de despedidos. Desde ATE notificaron a este medio que un total de 35 trabajadores habían sido desplazados de sus puestos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial ( RENAPPO ), el cual depende de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación a cargo de Manuel Adorni.

El Gobierno ya había avanzado en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales que dejará el saldo de nuevos 900 despidos. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar; que pasó de un total de 994 empleados a una dotación mínima de 64. "Era casi una agencia de empleo político", marcó.

Antes de la prórroga de contratos, en diciembre hubo una primera instancia con 7000 despidos por no renovación de contratos. Estos correspondían a a los que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencían este 31 de diciembre. A posteriori, se generó la instancia de evaluación de cada área de la Administración Pública Nacional, que desembocó en la inminente tanda de despidos que sucederán en los próximos días.