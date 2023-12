Quién es el funcionario de EE.UU. que pidió al FMI "soltarle la mano" a la Argentina y hoy se reúne con Milei

Una delegación de peso del Tesoro de los Estados Unidos llegó a Buenos Aires para apoyar las medidas económicas que emprendió el gobierno de Javier Milei y ratificar el rumbo de las negociaciones de la Argentina con el FMI por una reestructuración de la deuda.

El Presidente recibirá en las próximas horas en la Casa Rosada al grupo que tiene como cabeza a Jay Shambaugh , vicesecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, quien está a cargo de las relaciones con los países y los organismos multilaterales.

Pago al FMI y apoyo de EE.UU.: los pasos que siguen para asegurar el ajuste

Según la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, se trata de un viaje de "altos funcionarios estadounidenses que visitarán Argentina para reuniones introductorias con representantes del nuevo gobierno".

A su vez, fuentes calificadas del gobierno de Milei y de la Cancillería destacaron a El Cronista que la misión del Tesoro norteamericano implicará un "importante gesto" de respaldo de la administración de Joe Biden a la gestión inicial de Milei.

Quién es Jay Shambaugh, el funcionario de EE.UU. "clave" para los desembolsos del FMI que se reúne con Milei

Quién es Jay Shambaugh, el funcionario de EE.UU. que se reúne con Javier Milei

Shambaugh desembarcó ayer domingo en Buenos Aires y se reunirá este lunes con autoridades del gobierno argentino.

El funcionario es el jefe político de la representante de los Estados Unidos en el FMI , Gita Gopinath, una de las encargadas de llevar adelante las negociaciones por la reestructuración de la deuda.

Shambaugh es el número 2 de la poderosa Janet Yellen, quien tiene línea directa con el directorio del FMI y las llaves para habilitar las negociaciones de una reestructuración de la deuda argentina para darle respiro al gobierno entrante en términos de pagos y vencimientos con organismos internacionales de crédito.

Shambaugh es el mismo que había recomendado en septiembre 'soltarle la mano a la Argentina' por no tomar las medidas "necesarias" y modificar las metas del programa acordado.

Javier Milei recibe a Jay Shambaugh, el funcionario de EE.UU. "clave" para los desembolsos del FMI

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en aquel entonces que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias" para ser eficaz.

"El FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no sólo proporcionen financiación. La financiación debe tener un propósito y venir acompañada de políticas que devuelvan la estabilidad al país. Un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país en la misma o peor posición económica, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nuevo financiamiento privado", afirmó, aunque sin mencionar de manera directa a la Argentina.

Milei pone a prueba a su gobierno: semana clave de anuncios, visitas y definiciones

Expectativa en el gobierno argentino por la reunión con Shambaugh

En el gobierno están expectantes de esta reunión porque será una muestra de la administración de Joe Biden de apoyo a la Argentina en un momento de tensión con el FMI y vencimientos de pago en puerta.

También será una muestra del gobierno de Milei a Washington luego de una semana en que el presidente recibió a una importante delegación de China para acordar la ampliación de SWAPS y establecer un nuevo vínculo con Beijing, el enemigo comercial de Estados Unidos.

En el gobierno aseguran que hay muy buena sintonía con la administración de Biden y que se espera un apoyo fuerte para avanzar en una renegociación de la deuda con el FMI.