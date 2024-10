¿Qué va a pasar en 2025? Malamud anticipó la estrategia electoral de Milei: "Rompe todo..."

El politólogo Andrés Malamud , uno de los más escuchados, analizó los principales desafíos que enfrenta la Argentina y contó cómo cree que será la estrategia de Javier Milei de cara a las elecciones 2025 en el marco del acto por el 47° aniversario de la Fundación Mediterránea.

En un acto realizado en la ciudad de Córdoba, donde el Presidente fue el principal orador, Malamud habló sobre el año electoral que se viene.

"¿Qué va a pasar hasta 2025? Entremos a imaginar los escenarios electorales", planteó el analista ante el auditorio.

"El primer dato a tener en cuenta es que no es una elección nacional, son 24 elecciones distritales. No habrá una boleta única en la cual un Milei vaya a la cabeza. Es probable que las boletas que apoye Milei tengan un león dibujado, pero los candidatos de Milei en las provincias no se han caracterizado por ser particularmente brillantes", señaló.

"Quizás el león ayude, pero hacen falta también buenos candidatos. Y en la política argentina, los gobernadores y líderes provinciales, incluso de los partidos que no gobiernan, tienen el poder de la lapicera", apuntó el especialista.

"Las elecciones que vienen se hacen provincia por provincia. Es decir se tejen provincia por provincia y se leen provincia por provincia, salvo el lunes posterior a la elección", agregó.

"Si ustedes quieren saber cómo van a ser las tapas de los diarios llamados ‘nacionales', alias porteños, después de la elección, va a ser el resultado bonaerense. Porque siempre fue así: la elección de la provincia de Buenos Aires da el tono del resultado nacional , y quien gana en la provincia de Buenos Aires, gana el país. No es así, pero es la percepción que pasa", consideró.

Nosotros tendemos a pensar nacionalmente, pero Milei no. Milei salió tercero en las dos Buenos Aires: perdió en la Capital y perdió la provincia ante dos partidos en cada una. Y arrasó en 16 provincias del interior

Sin embargo, en su visión, afirmó que " las elecciones son distritales. La lectura será nacional. El resultado de la provincia de Buenos Aires no importa, es irrelevante ".

"¿Cuál es la estrategia del Presidente? Nosotros tendemos a pensar nacionalmente, pero Milei no. Milei salió tercero en las dos Buenos Aires: perdió en la Capital y perdió la provincia ante dos partidos en cada una. Y arrasó en 16 provincias del interior, con más del 70 en Córdoba y en Mendoza", recordó Malamud.

"La estrategia de Milei es federal y esto significa que quiere generar recursos para el interior, para que haya recursos y población. Y la provincia de Buenos Aires será problema de quien la gobierna. La Argentina que viene del corto plazo será una Argentina del agro, por supuesto, pero también del gas, del petróleo, de la minería. Y el RIGI es una estrategia para atraer inversiones, pero sobre todo es una estrategia para construir coaliciones, para ir desagregando gobernadores", consideró.

El analsita resaltó que "Milei ya tiene más gobernadores que Cristina" y aseguró que " el RIGI es la manera ".

"Kicillof no lo quiso. Cuando la provincia se hunda, porque no hay inversiones ahí entonces Milei va a asfaltar los caminos que conducen a La Plata para que el incendio sea en La Plata y no en Buenos Aires", señaló.

Para el analista, esta estrategia "puede fallar", pero la definió como "una estrategia muy inteligente : federalizar la economía, federalizarla extractivamente, no productivamente, y ahí tenemos un problema a largo plazo. Al mismo tiempo, tornarla generacional, a puntar a los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones, que son el apoyo que sustenta movimientos de este tipo", concluyó.

Por último, remarcó que la agresividad de Milei "es parte de la sobreactuación para construir la popularidad que le permite mantener la estabilidad", pero admitió que en algún momento tendrá que bajarla para que no se le vuelva "contraproducente".

Para terminar su discurso, que duro poco más de 12 minutos, Malamud planteó cuál es el escenario ideal para la Argentina que viene, de 2025 para adelante.

"Winston Churchill ganó la guerra y al mes siguiente perdió las elecciones. Pero la paz estaba conquistada. Raúl Alfonsín, 41 años de su victoria, consolidó la democracia, perdió las elecciones. Nunca volvió al poder. Pero la democracia estaba conquistada. Milei está estabilizando la economía. Ojalá le vaya bien. Argentina necesita, después de la estabilidad democrática, estabilidad económica", resaltó.

"La prueba del éxito de Milei será cuando pierda las elecciones y la estabilidad lo sobreviva, porque entonces será de todos los argentinos", aseveró con fuertes aplausos de los asistentes.