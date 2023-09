Qué va a pasar con el dólar y por qué es "el arca de Noé", según Roberto Cachanosky

A menos de un mes de las elecciones generales en las que los argentinos elegirán a su próximo presidente, la incertidumbre política agrava el ya complicado contexto macroeconómico.

En este marco, desde las elecciones PASO de mediados de agosto en las que el liberal Javier Milei dio un inesperado batacazo como el precandidato más votado, el Gobierno viene otorgando ayudas económicas y aplicando medidas de alivio para diversos sectores para alivianar los bolsillos tras la devaluación posterior a las primarias y en busca de posicionarse para las generales.

Frente al amplio paquete de medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato del frente oficialista de Unión por la Patria, Sergio Massa, el economista Roberto Cachanosky analizó estas disposiciones para jubilados, pensionados, monotributistas, autónomos, trabajadores, PyMEs y otros sectores.

Al ser consultado sobre qué efectos pueden tener estas medidas económicas del Gobierno sobre la macro, Cachanosky consideró que pueden ser "más un problema que una solución": su análisis.

El análisis de Roberto Cachanosky sobre las medidas del Gobierno

En principio, el economista Roberto Cachanosky se refirió al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a $ 1,7 millones y señaló que, aunque cree que es importante una modificación de este estilo, en el actual contexto de déficit fiscal esta medida no puede darse de forma aislada.

"Si vos vas a bajar impuestos en un contexto de déficit fiscal, lo responsable es bajar el gasto público en términos equivalentes a la baja de impuestos para no hacer aumentar el déficit aún más", consideró en diálogo con TN.

El especialista asegura que este tipo de medidas, entre las que también se cuentan la devolución del 21% del IVA a más de 21 millones de habitantes, beneficios a monotributistas y autónomos, líneas de créditos a tasa subsidiada y bonos para sectores vulnerables, entre otras, van a generar más emisión.

"Lo que yo veo son medidas de carácter populista de corto plazo que van a agravar el déficit fiscal y van a acelerar el proceso inflacionario", consideró Cachanosky, y remarcó que esto solo acelera el "un proceso que se viene para los próximos meses de recesión con inflación ".

Qué va a pasar con el dólar, según Cachanosky

Por otro lado, Roberto Cachanosky fue consultado sobre qué puede llegar a pasar con el dólar tras las elecciones, a lo que el especialista señaló que, "en realidad, el dólar es una mercadería como cualquier otra".

"Por lo tanto, si la leche sube, si la carne sube o, mejor dicho, los pesos se deprecian para poder comprar la misma cantidad de carne, de leche, de huevo, de lo que sea, ¿por qué no va a pasar lo mismo con el dólar?", se preguntó.

Sin embargo, además de tratarse de una "mercadería como cualquier otra", el dólar -como todas las divisas- también es reserva de valor, "entonces ya no solo lo compro para consumirlo", explicó.

E ilustró: "El dólar es el Arca de Noé en la Argentina, todos quieren estar arriba del Arca de Noé cuando ven que se viene el diluvio".

Tras esto, consultado sobre el valor que podría llegar a alcanzar en los meses próximos, manifestó que "acá no hay techo para este tipo de cosas porque, en realidad, no es que el dólar no tiene techo, sino que lo que vemos es que el peso no tiene piso de caída en su poder de compra".

Y cerró con una crítica a la gestión actual: "La capacidad de destrucción monetaria que está haciendo este gobierno ese comunal, les digo que hace muchas décadas que no se veía este grado de destrucción monetaria".