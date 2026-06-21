En esta noticia “No se respira”

La discusión por el crecimiento a dos velocidades de la economía argentina suma un nuevo matiz: el consumo no vuela en forma generalizada ni en las regiones “ganadoras” del nuevo modelo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Lo puso sobre la mesa Dante Scantamburlo, el presidente de la Asociación de Comercio y Afines de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia donde está el yacimiento petrolero no convencional de Vaca Muerta.

“Estamos viviendo una situación delicada, como el comercio en todo el país”, asegura. Su queja radica en que -medido en volumen- se vende lo mismo que el año pasado mientras los costos están saltando hasta 60% en algunos casos. “La situación es límite”, agrega.

La medición de locales vacíos que hace el Observatorio Económico de ACIPAN reflejó que en mayo hubo 8,6% de negocios desocupados, por encima del 7,8% de un año atrás, con lugares de la ciudad donde llega al 9% del total. “Lo más elocuente es que se registra una nueva tendencia: se desocupan locales comerciales en calles que antes estaban siempre ocupadas —Perito Moreno, Sarmiento, Alcorta, Roca—. Los alquileres premium se mantienen altos porque la expectativa de Vaca Muerta los sostiene, pero el público que los justificaba se fue”, detalla un reporte de la organización.

En este contexto, el freno de algunos contratos petroleros durante el primer semestre retrajo además la demanda, que esperan se reanime en la segunda mitad del año a medida que se empiecen a reactivar los proyectos e inicien otros que se vienen anunciando de la mano de políticas oficiales como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los comercios de la ciudad, en tanto, también hay heterogeneidad. Un distribuidor de iPhone con presencia en todo el país señala que Neuquén es la plaza que lidera sus ventas en el acumulado del año . Además, entre los concesionarios de autos llama la atención que abrió en los últimos meses una firma asociada a la marca BMW y está entre los que lideran las ventas a nivel nacional, aún en un momento de retracción de patentamientos.

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Neuquén sobresale en todo el país como la única provincia en la que crece la cantidad de empresas. En marzo de 2026 se registró un 0,1% más de empleadores que en febrero y un 2,1% por encima de noviembre de 2023 . En un mapa de la consultora Politikon Chaco, el distrito que gobierna Rolando Figueroa sobresale del resto, de la mano de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, que en la última década pasó a liderar el abastecimiento de petróleo y gas.

Sin embargo, el impacto del “momentum” petrolero en provincias como Neuquén, además, encuentra límites por la composición del empleo. De acuerdo con un trabajo del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sólo el 9,9% del empleo local pertenece al sector de minas y canteras, que incluye el sector petrolero, mientras que el mayor generador de empleo es el comercio al por mayor y menor, con el 15,3% del total y en segundo lugar, la administración pública, con el 12,3%.

Una situación también heterogénea se registra en Rosario en lo que va del año. En plena cosecha récord, con posible derrame en ciudades aledañas como señala el economista del sector Salvador Di Stéfano, llama la atención de la prensa local el cierre de locales gastronómicos. Pero no de todos en general, sino en particular de los que apuntan a los estratos de menores ingresos.

Así lo registró un artículo del medio rosarino La Capital, con la firma de Nicolás Maggi, que reflejó cierres de “salida total” en los que casi “se regalan” los locales , en particular en zonas para sectores populares.

“Hay situaciones de salida total, donde se vende para no perder más plata todos los meses, y esos son precios de remate exactamente”, explicó Reinaldo Bacigalupo, titular de Grupo 83. “Si un fondo de comercio tiene rentabilidad y está bien ubicado, sigue valiendo. Pero estos no son precios normales”, dice.

“El diagnóstico general del sector es que el problema golpea sobre todo a los negocios apuntados a públicos medios y populares”, detalla la nota. Según relevó Maggi en la Ciudad, quienes trabajan en para el segmento ABC1 no están sufriendo una crisis. “Pero el que apunta a sectores populares la está pasando muy mal”, asegura David Feiguin, titular de Club Fellini y referente de Paseo Pellegrini.

“No se respira”

Un reporte de la consultora LCG se centró en las últimas horas en responder la pregunta de por qué el crecimiento “no se respira”. “Hoy el entusiasmo productivo se ve sólo en un par de sectores que cuentan con ventajas comparativas: agro, minería e hidrocarburos. Pero en muchos otros todavía reina la incertidumbre sobre las posibilidades futuras de ventas y expansión ”, detalla el trabajo que compara el estado de cosas con cómo estaba la actividad tras el plan Austral y la Convertibilidad.

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Comparado con esos casos, dice, “tanto en la evolución acumulada del PBI en dos años como en la variación 12 meses a partir del primer año, el desempeño actual resulta magro, sin poder torcer todavía el estancamiento que ya lleva más de una década y media”, indica el reporte.

Según abunda, tanto la reforma del Estado en 1990 y el cambio de régimen cambiario de 1991 permitieron crecer “a tasas chinas”, mientras que antes, el plan Austral alentó una “fuerte recuperación económica” que al menos duró un año.