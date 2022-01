Qué políticos y economistas rechazan el acuerdo con el FMI: qué proponen a cambio

En el tramo final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ayer una serie de referentes del oficialismo salieron a rechazar un acuerdo entre el Gobierno de Alberto Fernández y el organismo internacional. Entre los planteos que hicieron, se planteó que existe una "violación sistemática de los Derechos Humanos" por parte del FMI, aseguraron que el default "no es el peor de los remedios" y hasta plantearon que "es preferible no firmar, que firmar un mal acuerdo con el FMI".

"Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios", dijo ayer el diputado oficialista Leopoldo Moreau en una entrevista radial, al referirse a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien el diputado dejó en claro que el gobierno de Alberto Fernández no propone el default, consideró: "Nos empujan al default. No somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando y de la que recién ahora estamos saliendo".

Dicho esto, sentenció: "No nos vamos a jugar en una timba la democracia".

"No somos el Gobierno del default pero no vamos a entregar la Argentina atada de pies y manos al FMI", dijo Moreau

En otro tramo de la entrevista que concedió a Radio con Vos, el diputado se preguntó: "¿Es peor el default?", para luego recordar: "Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue ; esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía".



Sorpresa y alivio: el FMI dijo que trabaja para acordar con Argentina

Violador sistemático de los DDHH

"No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los DDHH de los pueblos que el FMI , instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías", planteó la exdiputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos ayer a través de sus redes sociales.

A horas del vencimiento con el FMI, el Gobierno confía en un arreglo: cuál es la alternativa

En una seguidilla de tuits, la economista se preguntó: "¿Por qué no se ocupa EEUU de los DDHH a la salud, a la educación, del pueblo norteamericano? ¿Por qué no habla "la comunidad internacional" de los DDHH de los negros y latinos en EEUU? ¿O de cómo financió vía FMI la implantación del neoliberalismo con dictaduras en Chile y Argentina?".

No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los DDHH de los pueblos que el FMI, instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 26, 2022

"Pero hoy me preocupan -y de eso tenemos que hablar los argentinos- los DDHH de nuestro pueblo, que EEUU, vía FMI, pretende volver a arrasar, obligándonos a firmar un nuevo acuerdo de deuda con condicionalidades fuertes para 'pagar' la estafa macrista. La Patria está en peligro ", remató.

Preferible no firmar

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, fue uno de los que se pronunció en contra de llegar a como dé lugar a un acuerdo con el organismo internacional. Ayer, el economista planteó en un reportaje a Radio Con Vos que "es preferible no firmar, que firmar un mal acuerdo con el FMI" , y señaló que el país necesita más plazos, quita de capitales, que no haya sobrecarga de intereses y, sobre todo, que no haya condicionalidades fiscales que ahoguen la recuperación.

El FMI alerta sobre una recuperación mundial más lenta: su pronóstico para la Argentina

De todas maneras, Lozano subrayó que "ninguna de estas cosas están en el marco de lo que viene ofreciendo el Fondo", por lo que no descarta que no pueda alcanzarse el acuerdo. "Lo que no se puede es hacer un acuerdo con efectivos negativos", sentenció el exdiputado.

Por qué para Lozano es mejor no firmar con el FMI, que firmar un mal acuerdo

Asimismo, según consideró el economista, el Fondo "propone una suerte de default diferido". Es decir: "Nos van a seguir manteniendo los vencimientos tal cual están para que nosotros tengamos que realizar un ajuste fiscal". "El nivel de extremo de dureza es francamente inaceptable", concluyó.