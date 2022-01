Por qué para Lozano es mejor no firmar con el FMI, que firmar un mal acuerdo

El director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró hoy que "es preferible no firmar, que firmar un mal acuerdo con el FMI", y agregó que el país necesita más plazos, quita de capitales, que no haya sobrecarga de intereses y, sobre todo, que no haya condicionalidades fiscales que ahoguen la recuperación.

Sin embargo, aclaró que "ninguna de estas cosas están en el marco de lo que viene ofreciendo el Fondo", por lo que no descarta que no pueda alcanzarse el acuerdo.

En diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos el economista y exdiputado nacional consideró que "lo que no se puede es hacer un acuerdo con efectivos negativos".

En este sentido, en su visión el Fondo "propone una suerte de default diferido, nos van a seguir manteniendo los vencimientos tal cual están para que nosotros tengamos que realizar un ajuste fiscal" . Y remató: El nivel de extremo de dureza es francamente inaceptable".

Consultado sobre cuál sería la mejor estrategia del Gobierno en el marco de la negociación con el organismo financiero multilateral, Lozano apuntó que "hay que dejar de vivir de ilusiones y cambiar la estrategia de negociación".