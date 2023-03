Desfile de políticos, nexos con el campo y dos ausencias notorias

"Para mí uno de los desafíos que tenemos es volver a unir el peronismo con el campo". Creer o reventar son declaraciones que hizo Wado de Pedro en un reportaje que dio en Radio 10. Y agregó: "para nosotros no hay federalismo, no hay arraigo, si al sector agropecuario no le va bien, tampoco al interior de la Argentina, porque gran parte de la población vive del sector agropecuario".

Y todavía dijo más: "No hay algo ideológico, al contrario. Somos lo que promovemos, los que protegemos y los que fomentamos todo modelo productivo que lleve dignidad y empleo a las familias argentinas".

De Pedro participó este martes por la mañana de la apertura de Expoagro 2023 "Edición YPF AGRO" en San Nicolás de Tres Arroyos, donde resaltó que "uno de los desafíos que tenemos es volver a unir al peronismo con el campo" ya que esa fuerza es la "que promueve, protege y fomenta todo modelo productivo que lleve dignidad y empleo a las familias argentinas".

LA VISION DEL CAMPO

Los productores, sin embargo, no sienten que el Gobierno los trate con la empatía de la que habla el Ministro del Interior, un hombre de campo. Aseguran que entre las retenciones y el diferencial cambiario, el Estado se queda con el 60% de lo que producen, según el cálculo que hace el diputado provincial opositor Lucho Bugallo, oriundo de General Arenales y muy vinculado a los grupos de autoconvocados que suelen liderar las protestas del campo.

José Perkins, chacarero de Pehuajó, lo pone así. "Una camioneta fabricada en Argentina se puede comprar a mitad de precio en Uruguay, y los productores reciben en el vecino país el doble de precio por la venta de cereales. Eso quiere decir que nosotros tenemos que producir cuatro veces más para comprar la misma camioneta. Aquí está todo distorsionado", explica.

A pesar de eso, una asamblea convocada por la Federación Agraria para el 28 de febrero en el cruce de la ruta 90 y la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución, convocó a poco más de 400 personas. Quizás por la temperatura, que superaba los 40º en la ruta, o porque frente al duro panorama que tienen enfrente ya no creen en la posibilidad de modificar nada.

Perkins, que sí estuvo, hace un cálculo preocupante. "De los 20 mil millones de dólares que tendría que dejar la cosecha en condiciones normales, un cálculo optimista llega a 12 mil millones de dólares. Por lo tanto, ni siquiera habrá que salir a concientizar al productor para que no venda a la espera de un dólar más conveniente. No tendrá qué vender. La situación será dramática".

LA AGENDA DE LA OPOSICION EN EXPOAGRO

La oposición tiene claro este panorama. El campo fue uno de los motores de las protestas contra el Gobierno aún antes de la pandemia y tiene una relación de capilaridad con distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, mucho de los cuales son también productores o provienen de localidades rurales, donde la producción agropecuaria empuja la actividad.

La feria de tecnología del campo, Expoagro 2023, ya empezó. Y María Eugenia Vidal, que visitó la muestra cada año en que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, picó en punta para conocer las novedades y conversar con los productores y empresarios del campo.

María Eugenia Vidal recorriendo Expoagro cuando era gobernadora.

La ahora diputada y aspirante a competir por la presidencia fue acompañada por su ex ministro de Seguridad y candidato a gobernador, Cristian Ritondo, su ex ministro de Agricultura, Leonardo Sarquis y (¡sorpresa!) Hernán Lacunza. Es verdad que el economista lidera el grupo de economistas que diseña un plan económico para Horacio Rodríguez Larreta, pero antes fue ministro de Economía bonaerense con Vidal, así que bien podría decirse que la ex gobernadora se hizo acompañar por tres miembros de su gabinete.

Mañana será el turno de Horacio Rodríguez Larreta, quien estará acompañado por Diego Santilli, candidato a gobernador. El ya lanzado precandidato a presidente de Juntos por el Cambio tiene un largo vínculo con el sector. Durante 15 años inauguró la Exposición Rural, que tiene predio en la Ciudad de Buenos Aires y, particularmente el año pasado, fue la principal figura política, ya que no asistió ni siquiera el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, que recién había sido convocado para el cargo.

El jueves asistirá Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que compite por la candidatura presidencial. Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y Néstor Grindetti estarían allí para acompañarla, ya que los tres son sus precandidatos a gobernador y se manejan en tandem.

La que no será de la partida, esta vez, es Lilita Carrió. Sus médicos tienen miedo de que le baje la presión por el calor y prefiere evitar exponerse. Sin embargo, dirigentes de la CC sí estará presentes, el ya mencionado Bugallo y la diputada Marcela Campagnoli, entre otros. Tampoco estará presente Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza, tal como confirmaron sus voceros.

Todos, finalmente, tomarán contacto con las luces y sombras de un campo aturdido por las pérdidas que tendrá que cargar este año y una oferta en tecnología a la que solo los muy grandes podrán acceder, pero que serán prohibitivas para la enorme mayoría de los chacareros.