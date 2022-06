Qué es el nearshoring y por qué puede aportar u$s 4000 millones para Argentina

La Cumbre de las Américas es el marco en el que Estados Unidos busca mirar más a su "patio trasero" y parte del debate en ese contexto es cómo generar más comercio e inversiones con la región, en un contexto donde Demócratas y Republicanos coinciden en su preocupación por la expansión de China en América Latina. Allí aparece el concepto de 'nearshoring'.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe podría beneficiarse con el nearshoring en el corto y mediano plazo por hasta u$s 78.000 millones en nuevas exportaciones de bienes y servicios, con importantes oportunidades para la región en la industria automotriz, textil, farmacéutica y energías renovables.

De ese total, según con un informe que preparó el organismo para analizar en Los Ángeles unos u$s 64.000 millones corresponderían al comercio de bienes y otros u$s 14.000 millones al intercambio de servicios.

qué es el nearshoring

El análisis fue entregado a los gobiernos y empresas de cara la Cumbre de las Américas, donde se buscará analizar opciones para aprovechar las oportunidades que se abren ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, las tendencias en materia de sostenibilidad del comercio y cambio climático y la creciente digitalización de la economía.

Se busca ampliar la externalización de cadenas de valor y servicios dentro de la región de la mano del nearshoring

El nearshoring es la externalización de servicios, proveedores o actividades laborales, al estilo del offshoring pero una versión de cercanía. Lo que se plantea es la subcontratación dentro de la misma región e intenta que las cadenas estén cerca del lugar de producción, en contraposición con el modelo de producción en Asia, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos.

cuánto puede ganar argentina

Las oportunidades para aumentar exportaciones de bienes y servicios por nearshoring para la Argentina están en el orden de los u$s 3900 millones, de acuerdo con las estimaciones del BID.

De ese total, casi u$s 900 millones vendrían de los Estados Unidos en el corto plazo, mientras que otros u$s 1500 podrían externalizarse al resto de la región . En tanto, en el mediano plazo podrían sumarse negocios por casi u$s 1500 millones, según el organismo multilateral.

Los países que más se beneficiarían en la región son México y Brasil, con u$s 35.000 millones y casi u$s 8000 millones respectivamente, donde la vecindad de México con Estados Unidos es clave para la diferencia que se genera.

sector privado y reformas

Para que el plan tenga éxito, es clave la participación del sector privado, detalla el BID, que organizó una reunión con más de 100 empresas sobre temas clave de comercio para la región, en conjunto con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos . Uno de los instrumentos que está en el menú es el financiamiento a pymes para que puedan desarrollarse e integrarse al nearshoring.

El BID propone trabajar en la estrategia de 3 "i": Inversión, Infraestructura e Integración, donde plantea una armonización comercial y un marco para atraer capital extranjero , por ejemplo.

Inversión: "los países deben aumentar sus esfuerzos para atraer inversiones y abrir nuevos mercados. Esto implica tanto mejorar el ambiente de negocios como las capacidades e instituciones de atracción de inversiones y promoción de exportaciones de la región", sostiene la entidad que estima que cada dólar invertido en promoción de inversiones genera hasta u$s 41,7 de inversión extranjera directa adicional.

Infraestructura: "es clave mejorar la infraestructura de comercio, conectividad, transporte y logística de la región, para garantizar que las empresas inversoras en la región tengan costos más competitivos", enfatiza. Una reducción del 10% en los costos de fletes internacionales aumentaría los valores de las exportaciones en al menos un 30 por ciento.

Integración: "La región debe profundizar y modernizar su integración regional, para ofrecer un mercado ampliado sin fricciones y más competitivo. Esto incluye redoblar esfuerzos para avanzar en la agenda pendiente de convergencia de más de 33 acuerdos comerciales preferenciales", remarca el BID. Esta convergencia y armonización "resultaría en un incremento anual del comercio intrarregional cercano al 12 por ciento", estima.