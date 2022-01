Qué dijo Augusto Costa sobre los gobernadores opositores y el rechazo a Martín Guzmán

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió hoy con los tapones de punta contra los gobernadores de Juntos por el Cambio, que declinaron la convocatoria que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y calificando de " injustificable y completamente destructiva" la actitud de los mandatarios opositores.

La reunión está prevista para este miércoles para conocer los detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los puntos que privilegia el gobierno nacional y aquellos aspectos en los que todavía no hay acuerdo.

En declaraciones a radio El Destape, Costa consideró que "es injustificable y completamente destructivo que un espacio que tiene representación a partir de la gestión de provincias, no participe de una convocatoria que se lanza a todos los mandatarios de las provincias , para poder tener un diálogo directo con quien está llevando la principal negociación que tiene la economía argentina hoy, que es la del FMI".



En este sentido apuntó, además, que "no le veo sentido desde lo razonable, sobre todo viniendo de una oposición que todo el tiempo levanta la bandera del diálogo pero en los hechos demuestra que está jugando otro partido".

En su opinión, "los principales responsables del endeudamiento que tiene Argentina son los funcionarios del expresidente Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal ", por lo que opinó que deben "hacerse cargo sobre este endeudamiento insostenible y las consecuencias que éste tiene para nuestra economía", lanzó.

Por eso, explicó que "no participar de la reunión para la que fueron convocados, no tener actitud constructiva, es no entender qué tipo de salida requiere esa problemática".

Sin medias tintas, Augusto Costa señaló que "la oposición pone palos en la rueda cada vez que se propone colaborar para que el país salga de esta situación tan crítica". Y cerró: "Este momento pide que la oposición entienda qué se está jugando y que sean parte de la solución".

Tras destacar que la economía en 2021 "mostró una recuperación muy acelerada respecto de 2020, cuando cayó 10%, este año creció un 10%", el economista planteó la agenda de cuestiones pendientes.