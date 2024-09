Pymes exportadoras: las claves para aumentar el ingreso de dólares de la industria

El último informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) señaló que las pequeñas y medianas empresas exportadoras (pymex) representaron sólo el 7,6% del monto exportado en 2023, una cifra que pronuncia la tendencia de pérdida de participación de los últimos 10 años .

Aunque las pymex significaron alrededor del 53% del total de empresas con participación en el mercado externo, su incidencia es menor al promedio de los países menos adelantados (7,9%), y muy por debajo de los países desarrollados, donde representan el 35% del total exportado.

Los montos exportados por las empresas manufactureras pasaron de u$s 50.800 millones en 2014 a u$s 58.600 millones en 2022 pero volvieron a decrecer a u$s 49.900 millones en 2023; desde la visión empresaria la tendencia se puede revertir.

"En la actualidad, CERA impulsa de forma prioritaria la eliminación de derechos de exportación para bienes industriales, la regularización de las devoluciones del IVA y del pago de fletes en Argentina, y la gestión de vías navegables y puertos", resumió Fernando Landa, presidente de CERA.

Primarización y concentración

Al analizar el comportamiento de las exportaciones en 2023, un año complejo por la sequía histórica que afectó al país, "los desequilibrios macroeconómicos persistentes, y las severas restricciones sobre la actividad exportadora" el informe arrojó que se generó la mayor caída interanual de las exportaciones argentinas en 70 años (-24% y u$s 22 mil millones menos que en 2022).

Ante el riesgo de que la exportación de materia prima (primarización) y la concentración continúe acentuándose en la era Milei, por la falta de competitividad de las empresas, la entidad llevó sus números y propuestas al ministro Luis Caputo.

Argentina pasó de tener 10.383 empresas exportadoras totales en 2014 a 9.457 en 2022 y 8.798 en 2023, el valor más bajo desde 1994 y lejos del máximo de 15.075 alcanzado en el año 2006 .

Como señal de mayor concentración, el trabajo mostró que, en 2023, las grandes representaron sólo el 9% del total de empresas, pero el 92% del monto exportado. En tanto, las pymex alcanzaron alrededor del 53% del total de empresas, pero el 7,6% del monto exportado mientras que el promedio de los países en vías de desarrollo es del 11,5%.

Por su parte, las microempresas alcanzaron el 38% del total exportador, pero registraron 0,4% de la facturación al exterior.

Una de las principales preocupaciones que se detecta es la caída de exportadores manufactureros que superó a las bajas generales tanto en el año 2023 como en el período 2014-2023.

En el 2023 Argentina perdió un 7% de sus exportadores totales y un 13% de sus exportadores manufactureros. Entre 2014 y 2023, medido punta contra punta, Argentina perdió el 15% de sus exportadores totales y el 22% de sus exportadores manufactureros.

En la misma línea, la cantidad de empresas exportadoras de manufacturas pasó de 9.176 en 2014 a 8.213 en 2022 y 7.172 en 2023, el valor más bajo desde al menos 1994 y lejos del máximo de 2006.

De las 7.172 empresas manufactureras registradas en 2023, 654 fueron Grandes, 3.707 Pymex y 2.811 Micro, una cantidad menor en todos los casos en comparación a 2014 y 2022.

En particular, la cantidad de Pymex manufactureras pasó de 4.813 en 2014 a 4.131 en 2022 y 3.707 en 2023.

Barreras de salida

Al contar con mayor respaldo para sortear las dificultades del proceso exportador, las firmas Grandes son las más longevas, llevando entre 20 y 25 años en el negocio; las firmas Pymex son algo más «jóvenes» -entre 15 y 20 años- y los Microexportadores son los que tienen menor «edad exportadora» -entre 10 y 15 años-.

Puntualmente en 2023, la mortalidad de las PyMEx (firmas que dejaron de exportar) superó la natalidad (comenzaron o volvieron a exportar).

Por último, desde CERA mencionaron que el tamaño del exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus exportaciones y, en este sentido, destacaron las inmensas distancias que recorren los productos argentinos para llegar a destino.

La distancia promedio de las exportaciones de las firmas Grandes (8.879 km en 2023) es superior al de las firmas Pymex (6.202 km). Incluso dentro de este segmento, las firmas Medianas (6.579 km) envían sus productos a mayores distancias que las Pequeñas (4.928 km).

Así, en el año 2023, los principales destinos de las exportaciones de las pequeñas empresas exportadoras se concentraron en el Mercosur (33% del total) y en menor medida en Chile (12%), la UE y EEUU (ambos 11% del total).

La entidad elaboró un documento donde describe que de las 142 propuestas de la Estrategia Nacional Exportadora -que presentó CERA en 2023-, se han realizado avances en el 25% de las mismas . Entre ellas, destacó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y el Comité de Fronteras.

La Estrategia Nacional Exportadora organiza las propuestas en 6 pilares: 1) Relacionamiento Externo, 2) Impuestos y restricciones, 3) Facilitación del comercio, 4) Logística, 5) Financiamiento, 6) Inteligencia y promoción comercial.