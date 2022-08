¿Puede ir presa Susana Giménez?: la pregunta que descolocó al titular de la AFIP, Carlos Castagneto

La AFIP, que actualmente comanda Carlos Castagneto, denunció penalmente a Susana Giménez por presunta evasión fiscal, acusada de omisiones en su declaración jurada de Bienes Personales durante 2019, paso previo indispensable para pagar dicho impuesto, y por eso se le exige un monto de 50 millones de pesos.

Esto provocó que la popular presentadora de televisión criticara la situación al alegar que no hizo "ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos una defraudación al Fisco" .

AFIP: estas son las 2 razones poco conocidas por las que te pueden investigar al hacer operaciones bancarias



Más controles de AFIP para las compras con tarjeta y transferencias: todos los cambios a partir de septiembre



El organismo de recaudación de impuestos del Estado determinó que la presentadora de TV adeuda $50.000.000 , pero, debido a las multas e intereses, podría llegar a pagar hasta $300 millones.

Al día siguiente de determinarse la discusión mediática, el titular de la AFIP apareció en una entrevista televisiva con el canal C5N y fue introducido al tema con una pregunta que lo descolocó: "¿Puede ir presa Susana Giménez?".

"No voy a contestar de entrada esta pregunta", replicó Castagneto, quien se limitó primero a dar detalles de cómo surgió el conflicto.

SUSANA GIMÉNEZ: QUÉ DIJO DEL CASO EL TITULAR DE LA AFIP

"En este caso particular, [Giménez] no ha presentado ni Ganancias ni Bienes Personales de 2019. Luego sí hizo una presentación de las declaraciones juradas de Ganancias pero no de Bienes Personales. Presentó dos medidas cautelares que le salieron desfavorables y en consecuencia el organismo sigue en esta etapa de investigación", detalló.



"Esta contribuyente hizo caso omiso y dijo que era confiscatorio e inconstitucional una ley, y nosotros estamos acá para que se respete la ley. En consecuencia, al no tener respuesta se ha hecho la correspondiente denuncia penal. En el organismo no estamos para poner preso a nadie, nosotros estamos para hacer cumplir la ley y hoy está en el Juzgado Comercial Federal 5 y se determinarán los pasos a seguir", añadió.

Asimismo, el titular de AFIP dijo que a la diva argentina le corresponde pagar el Aporte Solidario debido a los datos que se computan de sus antecedentes de Bienes Personales.

"No hubo ni habrá ninguna orden para buscar una fiscalización", dijo Castagneto acerca de las acusaciones de Susana Giménez por ser "víctima de una persecución".

Por último, Castagneto dijo que la finalización de la causa penal podría terminarse con el pago definitivo de los intereses por mora que tiene la actriz: "En cualquier momento puede hacerlo y se cesa la causa penal. Lo puede hacer por cuotas".



SUSANA GIMéNEZ CONTRA LA AFIP: QUÉ PASÓ

La popular figura del espectáculo marcó que sí respondió a los requerimientos previos, que es la declaración jurada de patrimonio -entre otros trámites-, pero se negó a presentar la DDJJ de Bienes Personales , que es el paso previo indispensable para pagar dicho impuesto, al exponer que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es "confiscatoria".

En ese sentido, Susana solicitó una cautelar que fue rechazada por el juzgado. Tras esto, presentó otra cautelar que fue rechazada en julio de 2022 porque "no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración".

Susana Giménez

El organismo había informado ante la prensa sobre si ella podría ir presa o no: "Dado los antecedentes de la contribuyente, es difícil que esto suceda, con lo cual el juez debería dar curso a la denuncia, pedir al Ministerio Público Fiscal que impute a la denunciada y la llame a declarar", señalaron.

También explicaron que, en caso de no presentarse a declarar, Susana Giménez podría ser convocada por la fuerza pública y librar alertas de Interpol si se encuentra fuera del país.