Programa Mi Pieza 2022: ¿qué es el RENABAP y cómo inscribirse para cobrar $ 240.000?

El Ministerio de Desarrollo Social impulsa el Programa Mi Pieza para mujeres mayores de 18 años, que vivan en Barrios Populares del RENABAP y que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar de ANSES.

La prestación, que consiste en un pago de $ 240.000 , tiene como objetivo el financiamiento de obras de infraestructura sin devolución para quienes resulten adjudicados.

En el último tiempo más de 100.000 familias de 4000 barrios populares fueron seleccionadas para recibir la asistencia. La inscripción se puede realizar de manera 100% virtual.

PROGRAMA MI PIEZA: QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

La Línea Mi Pieza del Ministerio de Desarrollo Social está destinada a mujeres, mayores de 18 años que vivan en Barrios Populares del RENABAP y que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar.

Quienes se hayan inscripto, podrán participar de los sorteos que se realizan durante el año para poder recibir los $ 240.000.

Ese monto de dinero, es importante recalcarlo, no se entrega de una sola vez, sino que se desdobla en dos pagos de $ 120 mil, de manera de fiscalizar más adecuadamente el avance de las obras.

REQUISITOS PARA EL PROGRAMA MI PIEZA

Ser mujer

Tener más de 18 años

años Ser argentina o tener residencia permanente

o tener permanente Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

Contar con Certificado de Vivienda Familiar.

PLAN MI PIEZA: QUÉ ES EL RENABAP Y CÓMO SABER SI CUENTO CON EL CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR

El RENABAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, quien reúne información sobre barrios y asentamientos en proceso de urbanización con la finalidad de brindar servicios esenciales a quienes aún no lograron acceder a ellos.

Por otro lado, dentro de los requisitos que fueron mencionados anteriormente se solicita el Certificado de Vivienda Familiar y para saber si el aspirante cuenta con este debe:

"Si al ingresar al Certificado de Vivienda Familiar un cartel indica: "la persona no se encuentra empadronada", significa que no lo tenés disponible. Además, el formulario web de inscripción de "Mi Pieza" va a indicarte si lo tenés disponible o no", explica la página web oficial.

Por último, es importante que quienes deseen ser parte sepan que este plan es compatible con cualquier otro que ofrece el organismo previsional.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR?

El Certificado de Vivienda Familiar es un documento emitido por ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los barrios populares del RENABAP.

Permite solicitar además la conexión de servicios básicos, tramitar CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos y acceder a las políticas de integración socio urbana enmarcadas en la Ley 27.453.