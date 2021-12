Plan Mi Pieza ya tiene lista completa de ganadores: ¿cómo inscribirse para cobrar $ 240.000?

Con el objetivo de mejorar las condiciones en las que viven bastantes familias en los barrios populares de RENABAP el Ministerio de Desarrollo Social creó y lanzó en septiembre de este año el Plan Mi Pieza para que las mujeres tengan acceso a un monto total de $ 240.000 y con eso realizar todo tipo de obra para su mejora.

En el último tiempo se han seleccionado a más de 100.000 familias que se encuentran en 4000 barrios populares; el dinero - como varios otros programas sociales - se da a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en dos pagos para corroborar el avance de obra en la primera instancia.

Cerrando el año con una inflación por encima del 50% este plan es fundamental para reforzar la asistencia social de quienes se encuentran en una situación económica vulnerable, es por eso que solo pueden participar quienes cumplan con ciertos requisitos que serán mencionados a continuación.

Últimas noticias ANSES: nuevo bono para jubilados y pensionados confirmado, Potenciar Trabajo con cobro de enero 2022 y arranca el último pago de reintegro



PLAN MI PIEZA ANSES: CÓMO FUNCIONA

Como se mencionó anteriormente, este plan es para todas las mujeres que vivan en los Barrios Populares de RENABAP, si cumplen con los requisitos deben generar su inscripción para participar del sorteo que determinará las ganadoras.

Quienes salgan sorteadas van a recibir los $ 240.000 en dos partes; primero se entrega el 50% y para poder cobrar lo restante deben comprobar el avance de obra. De no poder hacerlo no solo no recibirán el otro 50% sino que quedarán inhabilitadas para recibir otra línea de asistencia.

En cuanto a la inscripción, la página web oficial del gobierno publicó: "El período de inscripción se extenderá hasta enero de 2022 . Quienes se hayan inscripto en este período (a partir del 17 de noviembre de 2021) y pasen las validaciones correspondientes, participarán del tercer llamado a sorteo que se realizará en febrero de 2022 ".

PLAN MI PIEZA ANSES: LOS RESULTADOS DEL SORTEO

Desde el pasado miércoles 1 de diciembre de 2021 están los resultados del segundo sorteo que se llevó a cabo para fijar quiénes iban a ser las mujeres que cobren dicho plan, para saberlo deben ingresar en el siguiente link:

https://mipieza.argentina.gob.ar/mipieza/busqueda.

UNO POR UNO: TODOS LOS REQUISITOS PARA SER PARTE DEL PLAN MI PIEZA

Ser mujer

Tener más de 18 años

años Ser argentina o tener residencia permanente

o tener permanente Ser residente de un Barrio Popular del RENABAP

de un del RENABAP Contar con Certificado de Vivienda Familiar.

PLAN MI PIEZA: INSCRIPCIÓN

Quienes cumplan con todos los requisitos mencionados anteriormente van a poder generar su ficha de inscripción, para hacerlo no hace falta ir a una oficina del organismo previsional ya que es un trámite 100% online.

La aspirante debe ingresar en mipieza.argentina.gob.ar y completar el formulario en cuestión con todos sus datos personales; una vez que sea admitida podrá ser parte de todos los sorteos.