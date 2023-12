Adorni reveló qué pasará con la planta estatal y Milei ya definió qué hará con la 'ley ómnibus'

"Cómo persona de los medios, espero estar a la altura", buscó romper el hielo el flamante portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, segundos antes de comenzar formalmente la primera conferencia de prensa en Casa Rosada. Se trata del primer contacto público del gobierno de Javier Milei, que ayer comenzó con un paso en falso con la prensa al negar la televisación de la jura de ministros .

Hasta el momento, esta modalidad planea quedarse en una periodicidad diaria: hablará todos los días a las 8 de la mañana. Esta primera conferencia tuvo una muy buena asistencia: "Estábamos acostumbrados a las de Cerruti, que tenían mucha menos convocatoria" , se animó a bromear alguien allí presente.

Los anuncios de Milei

El portavoz reiteró los dichos que en la jornada de ayer marcaron el discurso de Milei en las escalinatas del Congreso. Dijo que llegó el momento de "salir" a flote y admitió que "se vienen tiempos de cambio que van a ser complejos", que estarán signados por el respeto de la lógica que primará la primera etapa de esta gestión: "No se gastará más de lo que tiene", marcó.

Ante la pregunta por cuándo se anunciarán las medidas económicas, Adorni viró su mirada al nuevo secretario de Medios y vocero de Milei Eduardo Roust, quien le asintió con la cabeza para que comunique que el encargado de hablarle a los mercados y revelar los primeros trazos de la gestión económica será Luis Caputo , ministro de Economía. Aún se desconoce el horario, pero se presume que será fuera del horario de mercado y por la mañana.

Manuel Adorni, en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. (Télam/Pepe Mateos)

Según marcaron fuentes de La Libertad Avanza, es probable que se haga "un solo anuncio importante" referido a la política económica.

Qué se hará con la planta estatal

Dos temas de presunto alto voltaje fueron consultados en la conferencia de hoy: empleados y empresas públicas . Sobre la primera, Adorni dijo que "al empleado público hay que ponerlo en valor" y que son "necesarios y válidos"; pero remarcó que "no estamos de acuerdo con el empleo militante".

Aún no se mencionó cómo se accionará. Esto es un asunto que ya preocupa a los gremios estatales, quienes todavía no tienen mediadores puestos por el gobierno. Por lo pronto, según cuentan altas fuentes, ya se encuentran en alerta, aunque no planean consignas combativas para el corto plazo .

Diana Mondino, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. (Prensa Senado)

En cuanto a las empresas públicas, Adorni remarcó que todavía "no hay ninguna determinación que se pueda hacer al respecto"; aunque se supo mediante el DNU presidencial de esta mañana que el hombre clave para esas determinaciones será el jefe de Gabinete Nicolás Posse, dado que se le sumaron entre sus atribuciones el "intervenir (...) en las empresas y sociedades que conforman la Administración Pública Nacional" .

Novedades sobre la 'ley ómnibus'

Se trata de una de las revelaciones que se hicieron esta jornada. Por los pasillos de la Rosada, luego de la conferencia, se supo que esta semana se enviarán el paquete de leyes extraordinarias. "Se va a enviar todo completo esta semana, el tema es que los abogados están revisando todo para que no haya ninguna ley que pueda ser tildada de inconstitucional", dijeron. La fecha más probable para el envío es el jueves .

Hasta lo que pudo averiguar El Cronista, los alfiles libertarios aún desconocían fecha para hacer el tratamiento en sesiones . "Todavía ni están las comisiones", decía un importante diputado de LLA. Las únicas dos que se constituyeron fueron las comisiones de interior y exterior, designados ayer en el marco de la Asamblea Legislativa, debido a que estos fueron los encargados de recibir en la explanada a Milei y a Villarruel.

La Asamblea Legislativa del pasado domingo. (Prensa Senado)

Los libertarios que conforman la Comisión de Interior son el senador Ezequiel Atauche (Jujuy) y los diputados Marcela Pagano (Buenos Aires) y Gabriel Bornoroni (Córdoba). Por otro lado, la diputada Lorena Villaverde (Río Negro) es la única dirigente en la Comisión de Exterior. La fiabilidad inicial sobre estos hace prever que serán personas de relevancia para la dinámica parlamentaria.