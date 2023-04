Primera encuesta sin Alberto Fernández: qué escenario muestra para las PASO

Una encuesta nacional realizada por Opina Argentina, la primera que se difunde tras el anuncio de Aberto Fernández de que no competirá por la reelección y que, aunque realizada entre el 5 y el 15 de abril, no lo incluía en la grilla de candidatos, arrojó resultados que muestran un panorama electoral dividido en tercios, con un empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, seguidos de cerca por la fuerza de Javier Milei, la Libertad Avanza. Milei, en tanto, registra un crecimiento significativo en intención de voto.



Otro dato relevante del sondeo, basado en 1402 casos, es que Sergio Massa aparece como mejor candidato en el peronismo, mientras que Daniel Scioli y Wado de Pedro no logran sacarse ventaja. En un segundo escenario, Massa supera a Axel Kicillof por 6 puntos porcentuales.

En cuanto a la imagen de los dirigentes políticos, Horacio Rodríguez Larreta es el líder con mejor imagen positiva (49%), seguido por Javier Milei (44%) y Sergio Massa (36%). Mauricio Macri, por su parte, es el político con mayor rechazo social (75% de desaprobación). Rodríguez Larreta y Javier Milei son, a su vez, los únicos líderes políticos que tienen una imagen más positiva que negativa. Esto significa que, en términos generales, la percepción de la población hacia ellos es favorable.

Imagen de los candidatos

Por otro lado, Cristina Kirchner y Javier Milei son los dirigentes con mayor "voto seguro" según las encuestas, con un 14% de apoyo consolidado. Esto significa que hay un segmento de la población que tiene una intención de voto clara y definida hacia ellos.

En cuanto al "voto potencial", que se define como la suma del voto seguro y el voto posible, los candidatos con mayor apoyo son el libertario y Horacio Rodríguez Larreta, con un 44% y un 38% respectivamente. Esto indica que, en teoría, tienen una mayor posibilidad de sumar votos adicionales para alcanzar la victoria.

Por otro lado, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner son los líderes políticos con el techo más bajo de voto. Un 75% de los encuestados indicó que nunca votaría por Macri, mientras que un 70% dijo lo mismo sobre Alberto Fernández y un 69% sobre Cristina Kirchner. Esto significa que tienen un gran porcentaje de la población que, por diversas razones, no los considera una opción viable.

En cuanto a las candidaturas individuales, la suma de los aspirantes de Juntos (31%) supera a los del Frente de Todos (26%) y Javier Milei presenta una intención de voto en torno al 23%. Esto sugiere que hay una fragmentación en el electorado y que aún no hay un candidato claro que tenga un apoyo significativo.



En cuanto a la competencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en ambos escenarios simulados, Larreta se posiciona primero con una diferencia de 6-7 puntos porcentuales.

La encuesta también muestra que la grieta es vista como un impedimento para la mejora del país por dos tercios de los encuestados, aunque una mayoría del 53% prefiere un liderazgo firme y capaz de imponer sus ideas, frente al 40% que se inclina por un liderazgo que genere diálogo y consenso. Esta preferencia por un liderazgo fuerte es más intensa entre los votantes de la Libertad Avanza (67%) y Juntos (54%) que entre los seguidores del Frente de Todos (48%).