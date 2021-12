Presupuesto 2022: terminó el cuarto intermedio, no hubo acuerdo y sigue la sesión

No hubo acuerdo durante el cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque de la oposición con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. Por ahora, siguen las negociaciones y el oficialismo no tiene los votos para la aprobación del Presupuesto 2022.

En un encuentro que mantuvieron algunos de los jefes de las bancadas opositoras en el despacho de Massa, el Frente de Todos les ofreció, a cambio de que acompañen la iniciativa -o de que se abstengan durante la votación- que en junio del año que viene, el Congreso revea el Presupuesto. Según pudo reconstruir El Cronista, de esa manera el oficialismo aceptaba que la inflación será superior a la estimada (33%), en el Presupuesto redactado por Martín Guzmán.

De esta manera, el FdT dio por descontado que habrá más ingresos vía recaudación (IVA). Con esa propuesta, la oposición tendría garantizado que la ampliación del presupuesto no sea vía DNU.

Juntos por el Cambio reconoció el "gesto" pero consideró que "no es suficiente". Los popes de la principal bancada opositora admitieron que "al enviarse esa ley, el Congreso puede controlar y recupera poder de decisión".

Sin embargo, JxC declinó la propuesta. Es que exigen que se cambien los artículos que le permiten al Gobierno aumentar tributos, retenciones y prorrogar impuestos. "Seguirá negociando", dijeron desde la oposición, mientras se retomaba la sesión.





El pedido de JxC

"La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías", afirmó el diputado Mario Negri, jefe del bloque de la UCR desde su banca.

El cordobés pronunció esas palabras durante su intervención en el recinto, para proponerle al oficialismo pasar a un cuarto intermedio para acercar posiciones entre los jefes de bloque y destrabar las negociaciones en torno al Presupuesto. Es que, de tratarse tal y como fue dictaminado ayer, el Frente de Todos no cuenta con los votos suficientes para su aprobación en Diputados.

Negri pidió pasar a un cuarto intermedio.

"Estamos dispuestos a ir a un cuarto intermedio, que nos tomemos todo el tiempo necesario, si el Gobierno quiere rever lo imprescindible", planteó el cordobés.

"Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara (Sergio Massa) que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición", planteó el diputado pasadas las 16.10.

"No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible", remató el cordobés.

La diputada del oficialismo Cecilia Moreau aceptó la propuesta del radical y propuso pasar a un cuarto intermedio hasta las 17.30. Es decir, los jefes de bloque tienen algo más de una hora para acercar posiciones.

Los principales planteos de Juntos por el Cambio son que el proyecto redactado por Guzmán incluye 10 artículos que le cede facultades al Poder Ejecutivo, para, por caso, aumentar retenciones o la alícuota de Bienes Personales para bienes en el exterior, además de la extensión de impuestos, en algunos casos, hasta 2032.

Invotable

"El Presupuesto lleva 90 días en la comisión desde que lo presentó el ministro de Economía, y repentinamente y en forma exprés pasamos al tratamiento", cuestionó Negri.

"Tuvimos la visita del ministro y muchos bloques opositores pidieron más tiempo, por la complejidad, para poder analizarlo", señaló Negri para luego cuestionar que "se hizo caso omiso" y que se siguió avanzando en el debate en comisión.

A sí mismo, el radical planteó que a medida que se fue desarrollando la visita del ministro de Economía Martín Guzmán y sus funcionarios, "fue creciendo la certeza de que el Presupuesto era invotable, inviable. Que no guardaba relación con la realidad que vive la Argentina".

Pulgar abajo en el senado

Mientras se llevaba adelante la sesión, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio en el Senado Alfredo Cornejo (Interbloque), Luis Naidenoff (UCR) y Humberto Schiavoni definieron no aportar los 2/3 para que el Senado trate el proyecto sobre tablas en caso de ser aprobado hoy en Diputados.

Es que el objetivo del Frente de Todos era que, una vez aprobado en Diputados, el Presupuesto sea tratado en comisión en el Senado el 20 y llevarlo al recinto al día siguiente, para que sea tratado "sobre tablas".



Senadores de Juntos por el Cambio no habilitarían el tratamiento del Presupuesto sobre tablas.

Más allá de que el proyecto haya sido dictaminado, el reglamento del Senado establece que deben pasar siete días entre la firman del dictamen y su votación en el recinto. Para sortear los siete días, el Frente de Todos apuntaba a conseguir el acompañamiento de JxC y tratarlo sobre tablas para aprobarlo "antes de Navidad".



Cruces por Bienes Personales



"El oficialismo no quiso negociar", aseguran desde Juntos por el Cambio, en medio de las negociaciones que llevan adelante los jefes de bloque. Es que otro de los pedidos que le hacen al oficialismo es que la Cámara baja trate el proyecto que sube el piso de Bienes Personales, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

El oficialismo se negó a tratar el proyecto en comisión y, tras una votación que se celebró en la sesión de hoy, la Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá tratarlo una hora después de que finalice la sesión . Como juntó 130 votos, Juntos por el Cambio tendría los números para llamar a una sesión especial y sancionarlo. ¿El FdT dejará que esto pase o aceptará tratarlo sobre tablas hoy?

Se trata de un proyecto impulsado por el exsenador oficialista Carlos Caserio que fue aprobado de manera unánime en el Senado y que exime del pago de Bienes Personales a aquellos contribuyentes cuyos bienes, en conjunto, representen un valor igual o inferior a los $ 6 millones . En la actualidad, ese piso es de $ 2 millones.

El texto del senador oficialista establece además que los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente no quedarían alcanzados por el impuesto cuando su valor resulte igual o inferior a $ 30 millones (cuando en la actualidad ese monto es de $ 18 millones).

De sancionarse el proyecto los valores del nuevo límite tendrán que actualizarse en diciembre de cada año, de forma automática.