En España, un “superdomingo electoral” es el término que se usa cuando varias elecciones de distinto ámbito coinciden en la misma jornada. El escenario más extremo es aquel en el que los ciudadanos acuden a votar con dos, tres o incluso cinco urnas distintas sobre la mesa: municipales, autonómicas, europeas y generales el mismo día.

Es un desafío logístico enorme, pero sobre todo un problema político: los resultados de unas elecciones contaminan inevitablemente la lectura de las otras, y los candidatos locales y autonómicos quedan eclipsados por el debate nacional.

Ese escenario para mayo de 2027 quedó descartado este viernes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo garantizó “por activa y por pasiva” desde la localidad montenegrina de Tivat, donde participa en la cumbre UE-Balcanes Occidentales.

“Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”, reiteró ante los periodistas.

Las elecciones generales de España no serán en un "superdomingo". Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué el superdomingo es una amenaza real para el PSOE

La presión para que Sánchez aclarara su posición venía de varios frentes simultáneos. Desde la oposición, PP, Vox y los socios de investidura PNV y Junts llevan semanas exigiendo un adelanto electoral tras las novedades judiciales del caso Leire Díez y la imputación del expresidente Zapatero por el caso Plus Ultra.

Pero el malestar más incómodo para Sánchez llegaba desde dentro de su propio partido. Presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE habían expresado en público y en privado su rechazo a cualquier coincidencia electoral, temiendo que un voto de castigo al Gobierno nacional les arrastrara en sus propios comicios.

El más explícito fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que calificó la hipotética coincidencia como “una puñalada trapera a todo el sistema”, aunque reconoció que no había indicios de que fuera a producirse.

Cuándo serán las elecciones generales si no hay adelanto

Con el superdomingo descartado, la incógnita es si las generales serán antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo de 2027. Sánchez ha ratificado en múltiples ocasiones su intención de agotar la legislatura.

Este viernes lo volvió a confirmar de forma indirecta al anunciar que el Gobierno ha iniciado ya los trámites para presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, cuya orden ministerial se publicó este mismo viernes en el BOE.

Cuando los periodistas le preguntaron si un eventual fracaso de esos presupuestos podría servir de detonante para adelantar elecciones, Sánchez rechazó la pregunta: ni siquiera se han presentado aún y ya se plantea ese escenario, argumentó.

Los socios que más presionan y el estado de las negociaciones

Sánchez reconoció este viernes que la interlocución con Junts está “rota”, pero defendió el diálogo con el partido de Puigdemont y con el PNV, argumentando que hay iniciativas positivas para Cataluña y Euskadi en el ámbito de la financiación autonómica.

También apeló a la responsabilidad de sus socios parlamentarios para que los presupuestos puedan salir adelante, y expresó su esperanza de que la justicia europea avale la ley de amnistía.

El Gobierno llega a ese debate con la legislatura bajo una presión judicial y política sin precedentes, pero con un presidente que sigue sin dar señales de querer adelantar la fecha de las urnas.