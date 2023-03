Potenciar Trabajo: Tolosa Paz tomó una tajante decisión con los planes, ¿quiénes cobran y cuánto?

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, rechazó negociar con las organizaciones del Polo Obrero por las bajas de 100.000 planes de Potenciar Trabajo si se mantiene "la gente en la calle".

La Unidad Piquetera que comenzó con un acampe ayer sobre la Avenida 9 de Julio, continuará por un tiempo indefinido hasta obtener una respuesta del Gobierno.

En este sentido, desde la organización a cargo de Eduardo Belliboni, exigen que se cancelen las nuevas bajas del Programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, Tolosa Paz cuestionó al líder del Polo Obrero. "Le decimos a Belliboni que traiga a las personas y los damos de alta. Con acampe en la calle y la gente de rehén no lo vamos a recibir", advirtió.

Inolvidable: así fue el conmovedor reencuentro de Romina y sus hijas en la casa de Gran Hermano

Dardo por el Potencial Trabajo: "Se enojan porque dejan de cobrar", dijo Tolosa Paz

Reclamo de la Unidad Piquetera

Las organizaciones que integran al Polo Obrero comenzaron ayer con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, quienes exigen una reunión con el Gobierno.

Bajo esta línea, el reclamo se basa en el recorte de 100.000 planes sociales, aumento del salario mínimo y la entrega de alimentos regulares y de calidad a los comedores populares.

"Luego de reclamar insistentemente una respuesta de la ministra, marchamos al Ministerio. El ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación y los ingresos fijos de todos los trabajadores", expresó Unidad Piquetera en un comunicado antes de iniciar el acampe.

"Es una barbaridad que no haya alimentos en los comederos populares, que a los compañeros quom o wichi les hayan quitado los planes sociales en el Impenetrable. Así que, ¡saquemos las ollas, comienza la comida, vamos al acampe piquetero!", dijo ayer Belliboni.

La nueva moratoria previsional ya es oficial: quiénes pueden acceder y qué es la "Unidad de Pago de Deuda Previsional"

Tras el dato de inflación en EE.UU, Wall Street rebota y bancos se recuperan con subas de hasta 10%

Denuncia de Tolosa Paz a los grupos piqueteros

Por su parte, la funcionaria respondió ante los reclamos y cuestionó que la verdadera intención de los piqueteros es no perder los ingresos que perciben gracias a los planes que se darán de baja este miércoles. "De las personas que dimos de baja, hay 12.700 que son de Unidad Piquetera. El enojo que tiene Belliboni es que deja de cobrar el 2%".

Además, rechazó las medidas de fuerza y cuestionó al referente del Polo Obrero con respecto a su enfrentamiento "no hay petitorio, no hay pedido de solución. No piden una audiencia, piden el dinero suficiente para organizar semejante traslado de personas, acampe, viandas, baños químicos, camión, trailer y lo que él busca es una posición política de un sector de la izquierda".

En esta línea, Tolosa Paz acusó a Belliboni y manifestó que "deja de percibir hoy 9 millones de pesos mensual, que es la comisión de 2% que él cobra de esos planes que a partir de mañana vamos a dar de baja" y agregó "la discusión la tenemos que dar en las urnas y no usando a los pobres".

Ante el reclamo, la ministra enfatizó: "Le decimos a Belliboni que traiga las personas y los damos de alta. Con acampe en la calle y la gente de rehén no lo vamos a recibir" y agregó "le digo que organice a su gente y la traiga a la puerta del ministerio, que acá tenemos todas las herramientas para validar datos".

¿Puedes encontrar el animal en medio de los botones? Hay que tener VISTA DE ÁGUILA para resolver este reto en 5 segundos

'Defaultear' con el FMI: por qué Emmanuel Álvarez Agis lo pone sobre la mesa tras el acuerdo renovado

Potenciar trabajo: hasta cuándo hay tiempo para la validar los datos

Desde el Gobierno anunciaron que quienes no hayan podido realizar la validación de datos tendrán tiempo hasta el 15 de marzo y aclararon que no van a liquidar a gente que no cumpla con los requisitos "eso sería muy injusto con todos los que lo hicieron y realizan las contraprestaciones en todo el país".

Cómo saber si estoy en Potenciar Trabajo

Tras el proceso de revalidación de datos impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social en noviembre 2022 y con el plazo ya vencido, los distintos beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pueden consultar si se encuentran excluidos o no del programa.

Ingresar a la aplicación "Mi Argentina" o "Mi ANSES" ; Completar los datos personales solicitados, Dirigirse a la sección "montos a cobrar" . Verificar que el beneficio este incluido en el período correspondiente a marzo 2023.

¿Cuánto cobra potenciar trabajo en abril 2023?

Con la última actualización del 3%, el salario mínimo llegó a $ 69.500 en la Argentina, por ende, Potenciar Trabajo cobra $ 34.750 en abril 2023.