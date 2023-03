Las organizaciones sociales nucleadas en el bloque Unidad Piquetera preparan un masivo plenario nacional de más de 5 mil delegados de todo el país que se concentrará mañana viernes desde temprano en Plaza de Mayo. En medio de una agobiante ola de calor, el debate promete prolongarse durante toda la jornada hasta votar un plan de lucha que se extenderá a lo largo de las próximas semanas y meses con acampes de varios días, una marcha federal y la meta de constituir un gran frente nacional sumando a nuevas organizaciones.

"Las consignas bajo las cuales nos reunimos son las históricas del movimiento piquetero: por trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza; abajo el ajuste y fuera el FMI", consignó Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera, en un audio que circuló al mediodía de este jueves, luego de una movilización al Obelisco. "Vamos a reunirnos y a discutir un programa, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha que comenzará inmediatamente con cortes y acampes y masivas marchas con la participación de miles de trabajadores ocupados y desocupados", añadió.

El plenario nacional tendrá lugar a partir de las 10 del viernes 3 de marzo, luego de sucesivos encuentros a nivel de las provincias. En medio de fuertes tironeos con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en torno a la baja de los programas Potenciar Trabajo y otras cuestiones, Unidad Piquetera preanuncia que la hoja de ruta implicará un endurecimiento de las medidas de fuerza. Dan casi por hecho que en las próximas semanas de marzo volverán los acampes en la avenida 9 de Julio y que se extenderán por más de 24 horas.

Asimismo, piensan en medidas de carácter federal. Entre ellas, una gran marcha que iniciará a mediados de abril, desde diversos puntos del país, para confluir el 1 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Un formato de protesta social que ya habían ejecutado en año pasado. La meta es construir un gran frente "contra el ajuste" para sumar a diversas organizaciones sociales y sindicales como ATE o los trabajadores y trabajadoras de la química Atanor, en Córdoba.

Lejos quedaron aquellos momentos de convergencia con las organizaciones de la economía popular que se referencian en Juan Grabois, a quien señalan por haber acordado -junto con el Movimiento Evita y una parte de Barrios de Pie- con Desarrollo Social. " Está muy entretenido con su campaña electoral. Está de acuerdo con la política del Frente de Todos, muy lejos de luchas por las reivindicaciones de los trabajadores desocupados ", cuestiona Belliboni.

Rechazo al proceso de validación del Potenciar Trabajo

Desde que el ministerio que comanda Tolosa Paz avanzó con el registro de los Potenciar Trabajo, en Unidad Piquetera denunciaron al Gobierno por instrumentar un plan de ajuste encubierto. A mediados de eneros los resultados del proceso de validación a través del cual el 92% de las personas que recibían el beneficio completaron el trámite.

Frente a las 1.265.000 personas con altas en el Potenciar Trabajo, había otros 154.000 a quienes se les redujo el ingreso a la mitad con la condición de que completen el proceso de validación antes del último plazo de marzo o ya no cobrarían siquiera ese monto. En las próximas dos semanas se concretaría la baja de unas 100 mil personas beneficiarias que no cumplieron con esa condición.

En Unidad Piquetera reclaman que se amplíe el número de delegaciones territoriales que se desplegaron desde diciembre para alcanzar a un número superior de personas que no completaban el trámite por vía digital por diversos impedimentos. "Solo había algunos puntos de asesoramiento, y muy pocos. Algunos con horarios de 2 horas y otros cerrados por "vacaciones"", aseguran.

Aseveran que las organizaciones de la Unidad Piquetera han validado casi la totalidad de personas que se organizan en las más de 35 organizaciones que nuclean "pero hay casos en nuestros propios espacios que han tenido enormes dificultades por lo complicado del sistema, un sistema virtual que hasta pedía una validación de rostro que no es fácil de realizar, y que no entregaba comprobante del trámite realizado".

Indican, también, que "hay decenas de miles de trabajadores que no están organizados o que viven en zonas sin internet o sin electricidad, eso lo sabe la ministra y no ha tomado la decisión de llegar a ellos". Desde Desarrollo Social, no obstante, le responden que un gran porcentaje de esos 100 mil beneficiarios y beneficiarias no se ubican en los rincones más inaccesibles del país, sino también en lugares como la Ciudad de Buenos Aires.

Los movimientos que integran el colectivo piquetero siguen reclamando una reunión con Tolosa Paz, por ahora, sin respuesta. Tampoco se han juntado desde hace tiempo con otros funcionarios del área que solían servir de interlocutores, como Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. Ante la consulta de El Cronista, destacan que la cartera incumple con los compromisos adquiridos a fin de 2022 se regularizar la entrega de alimentos así como el envío de herramientas a las cooperativas.

En el medio, Tolosa Paz anunció una alternativa para los beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo que deseen formarse y completar sus estudios como contraprestación. El plan se llama "Volvé a Estudiar" y está pensado para el universo de casi el 80% que declaró, en el proceso de validación, no haber finalizado sus estudios primarios o secundarios pero que deseaban hacerlo.