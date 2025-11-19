El “match” perfecto: cuáles son los productos donde Argentina tiene la solución a la escasez de EE.UU.

En esta noticia Balanza comercial: cómo le fueron a las exportaciones e importaciones en octubre 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles que las exportaciones alcanzaron los u$s 7.954 millones en octubre, mientras que las importaciones totalizaron u$s 7.154 millones en dicho período.

De esta forma, el organismo estadístico dio a conocer que el intercambio comercial argentino, que surge de la sumatoria entre exportaciones más importaciones, registró en el décimo mes del año un saldo de u$s 15.107, lo que implicó un incremento interanual de 14,9% (frente a octubre 2024).

El salto en las exportaciones se produjo en un contexto donde el Gobierno anunció la suspensión temporal de las retenciones a los granos (soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos), cuyo objetivo regía en mejorar el flujo de divisas en el mercado cambiario.

El Decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, señalaba que el beneficio podría llegar a su fin si los exportadores presentaban Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) equivalentes a u$s 7.000 millones. Dicho cupo se completó en apenas tres jornadas, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por ese motivo es que los productos primarios (agricultura) aportaron ingresos por u$s 1.906 millones en octubre, lo cual representó una variación interanual de 63,8%.

En definitiva, producto de la diferencia entre exportaciones e importaciones, la balanza comercial registró un superávit de u$s 800 millones, con un resultado positivo por vigésimo tercer mes consecutivo. A pesar de ello, se trata del nivel más bajo en cinco meses.

Las exportaciones totalizaron u$s 7.954 millones Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, el saldo comercial se redujo u$s 112 millones respecto al mismo mes de 2024 . “El índice de términos del intercambio aumentó 1,7%, y reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior”, refleja el informe del INDEC.

Balanza comercial: cómo le fueron a las exportaciones e importaciones en octubre 2025

En materia de exportaciones, el organismo indicó que se registró un crecimiento interanual de 13,1%. “ Esta suba fue impulsada por un incremento de 13,9% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,7%” , resaltaron.

En paralelo, los datos desestacionalizados tuvieron una caída de 1,7%, aunque la tendencia-ciclo creció 0,5%, en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones registraron un incremento interanual de 16,9%. Dicha suba, explicó el INDEC, “ se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios de 2,4% ”.

En cambio, los datos desestacionalizados registraron una baja de 2,3%, y los de la tendencia-ciclo subieron 0,9%, en comparación con septiembre de 2025.