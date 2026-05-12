La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 12 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que señala una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incremento, lo que indica un repunte en su valor. Esta alza sugiere una mayor demanda en el mercado informal, lo que podría generar expectativas de un comportamiento similar en los próximos días, favoreciendo a quienes buscan adquirir dólares en este contexto. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 20.31%, lo que es superior a su volatilidad anual del 19.91%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: